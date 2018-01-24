Почему американский журнал повысил рейтинг России?

Россия поднялась на одну позицию и заняла 26-е место в рейтинге лучших стран мира по версии американского журнала US News & World Report. Страны оценивались по девяти критериям, в том числе по развитию туристической отрасли, социальной сферы, культуры, инновациям, темпам роста экономики, открытости для бизнеса, общему уровню жизни, а также по влиянию на мировой арене и по историческому наследию.

Первое место в рейтинге, в который вошли 80 стран, занимает Швейцария. За ней следуют Канада, ФРГ (поднялась на одну строчку), Великобритания (опустилась на одну строчку). Замыкают список Сербия (78-е место), Ангола (79) и Алжир (80). По критерию силы и влияния в мире Российская Федерация заняла второе место, уступив лишь США, а третье место в этой строке досталось Китаю. По темпам роста ВВП Россия «с одной из крупнейших экономик в мире» заняла восьмую строчку. По этому критерию лидируют ОАЭ, Индия и Сингапур.

Западные рейтинги очень редко адекватно оценивают место Российской Федерации в мире. Политическим дисконтом грешат даже такие влиятельные структуры, как рейтинговые агентства Moody’s или S&P. Всегда можно наговорить ни к чему не обязывающие вещи о политической нестабильности, вспомнив митинги несистемной оппозиции, или зависимости России, прежде всего федерального бюджета, от цен на нефть. Однако опубликованный US News & World Report рейтинг, с нашей точки зрения, в целом достаточно справедлив. И на самом деле, 26 место России очень неплохой результат.

Почти двадцать лет назад после дефолта по ГКО, девальвации рубля, масштабного банковского кризиса и позорного поражения в первой чеченской войне Россия имела все шансы занять в рейтинге одно из последних мест. Против России уже почти четыре года действуют санкции, к тому же совсем недавно экономика страны выдержала значительное падение цен на основные товары экспорта – нефть и газ. Экономика и финансы – это искусство возможного. При текущей конъюнктуре внешних товарных рынков и почти закрытых внешних рынках капитала экономика России показала очень неплохой результат. Во время кризисных 2015-2016 годов падение российской экономики составило менее 3%. От санкций и падения цен на нефть, прежде всего, пострадал финансовые сектор. Идею создания международного финансового центра в Москве, озвученную в свое время Дмитрием Медведевым, пришлось отложить в долгий ящик.

Для сравнения, во время прошлого кризиса, вызванного банкротством Lehman Brothers, в 2009 году экономика России упала на 9%. А во время перехода к рынку в начале 90-х минимальная оценка падения российского ВВП составила 42%, что сопоставимо с военным временем. Гиперинфляция уничтожила все советские сбережения, криминальная революция стала мрачной и повседневной реальностью.

В общем, современная буржуазная Россия, как и сто лет назад, крепкая капиталистическая страна второго эшелона. Быть богатым или сильным – это на самом деле ложный выбор. Вряд ли бы россияне отказались от уровня и качества жизни Швейцарии. Однако большинство из них прекрасно понимает, что по факту в мире не так много суверенных стран.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари