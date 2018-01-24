Альфа-Банк финансирует предприятие по добыче пылеугольного топлива

Альфа-Банк предоставил финансирование в размере 140 млн долларов США угледобывающему предприятию «Краснобродский Южный», расположенному в Кемеровской области. Привлеченные средства были направлены на финансируемый выкуп (leverage buyout, LBO) части долей ООО «Краснобродский Южный», а также рефинансирование его текущих обязательств.

В результате LBO 100% активов предприятия перешли под контроль единого собственника, что позволит повысить качество управления и реализовать стратегические планы по наращиванию доли рынка ООО «Краснобродский Южный».

Напомним, «Краснобродский Южный» — предприятие Кемеровской области по добыче высококачественного угля марки Т (PCI/пылеугольного топлива), практически не содержащего примесей, который используется на современных европейских металлургических производствах. Технология пылеугольного вдувания топлива позволяет достичь существенной оптимизации потребления газа и кокса в доменном процессе. Ключевым потребителем продукции ООО «Краснобродский Южный» в России является Группа «Евраз».

На текущий момент ООО «Краснобродский Южный» добывает около 1 млн тонн в год, занимая 15% рынка пылеугольного топлива в РФ. Финансирование Альфа-Банка позволит предприятию осуществить двукратный рост годовых объемов добычи — до 2 млн тонн — и нарастить долю рынка до 25%. Реализация этих планов также предполагает модернизацию парка производственной техники и строительство обогатительной фабрики на разрезе «Краснобродский Южный».

«Экспертизой для реализации leverage buyout обладают в России немногие команды. Альфа-Банк вел сделку на всех ее этапах, как в качестве консультанта, так и финансирующей стороны», — отметила начальник управления структурных продуктов Альфа-Банка Людмила Храпченко.

«Благодаря найденному финансовому решению нам удалось избежать отвлечения существенных средств на необходимые изменения акционерной структуры, что дает предприятию возможность реализовать намеченные планы в полном объеме. Мы благодарим высокопрофессиональную команду Альфа-Банка и надеемся на активное развитие нашего партнерства — в том числе, в сфере оборотного финансирования, лизинга оборудования, конвертации денежных средств, реализации зарплатного проекта», — подчеркнул генеральный директор ООО «Краснобродский Южный» Александр Соколов.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банкеобслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.