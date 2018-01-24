Альфа-Банк продлил операционный день для клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Теперь для корпоративных клиентов большинства городов присутствия Альфа-Банка время исполнения внешних платежей в рублях, направленных через интернет-банк, начинается на 4 часа раньше.

Операционный день для клиентов, обслуживающихся в любом офисе филиалов «Нижегородский», «Ростовский», «Ставропольский», «Санкт-Петербургский», а также в офисах Липецка, Воронежа, Рязани, Твери, Калуги, Белгорода, Тулы, Ярославля, Москвы и Московской области, длится с 4:00 и до 20:30 по московскому времени (в связи с различием часовых поясов Москвы и ряда регионов, временные границы операционного дня по местному времени в таких регионах смещаются по отношению к московскому)

«Наши клиенты создают порядка 20 тысяч платежей в период с 20:30 до 8:00, теперь эти платежи будут исполняться с 4 утра. В ближайшее время мы планируем продлить операционный день и в других филиалах», — рассказал Денис Осин руководитель блока «Массовый бизнес» Альфа-Банка.

Переводы внутри Альфа-Банка доступны клиентам круглосуточно через интернет-банк.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банкеобслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.