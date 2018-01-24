1,5 миллиона рублей штрафа выплатил житель Приангарья за незаконную рубку леса

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1,5 млн рублей в пользу государства взыскали судебные приставы Тайшетского районного отдела судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Деньги были приняты судебными приставами у должника в последний рабочий день 2017 года. Однако, рассчитаться с задолженностью житель г. Тайшета поспешил вовсе не потому, чтобы встретить Новый год без долгов. Причина оказалась в другом: с 1 января 2018 года судебные приставы не принимают наличные денежные средства по квитанционной книжке в счет погашения задолженности по исполнительным производствам. Непосредственно в отделах судебных приставов оплата производится через POS-терминалы. И чтобы избежать взимания комиссии банка в размере 40 тысяч рублей, должник поторопился оплатить уголовный штраф, назначенный ему Тайшетским городским судом за незаконную рубку леса.