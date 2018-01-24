Россельхозбанк привлек в сезонный вклад «Ключ к успеху» более 21 млрд рублей

Россельхозбанк подвел итоги сезонного вклада «Ключ к успеху»: с 7 по 31 декабря 2017 года во вклад привлечено свыше 21 млрд рублей. Вклад открыли более 22 тыс. клиентов Банка по всей России, 21% из них использовали для этого дистанционные каналы обслуживания.

Сезонные предложения Банка традиционно пользуются большим спросом, поскольку дают возможность получить повышенный процент по вкладу в надежном Банке, 100% акций которого принадлежат Российской Федерации.

Общий объем привлеченных РСХБ средств населения составил 843,2 млрд рублей.

Приток вкладов физических лиц в Банк связан с тарифной политикой, обеспечивающей привлекательные процентные ставки, моделью привлечения, широкой продуктовой линейкой, отвечающей ключевым потребностям клиентов.

Гибкие условия депозитов позволяют клиентам выбрать подходящие варианты размещения в зависимости от предпочтений: сохранение средств с получением максимального дохода, накопление к определенному сроку, возможность распоряжаться средствами на счете, не теряя начисленных процентов.