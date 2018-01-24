Замедление промпроизводства побудит Банк России к снижению ставки до 7%

Росстат обнародовал статистику по промышленному производству. В декабре этот показатель снизился на 1,5% (без учёта сезонного фактора +0,4%). По итогам 2017 года рост промпроизводства в России составил 1%. Это ровно в два раза ниже, чем прогноз Минэкономразвития – выйти на устойчивую траекторию роста не удалось.

Заметный вклад в промышленное производство внесли глобальные проекты Керченский мост, реновация Москвы и строительство инфраструктуры перед чемпионатом мира по футболу. Большая часть роста была достигнута в первом полугодии, второе полугодие 2017 года российская экономика не может занести себе в актив. В ноябре снижение промпроизводства и вовсе было на уровне 3,6%, что стало антирекордом за восемь лет. На этом фоне мы осторожно смотрим на перспективы роста промышленного производства в России в 2018 году.