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309 млн рублей долгов по исполненным контрактам выплачено в Приангарье за 2,5 года

24 января 2018

В Иркутской области задолженность перед субъектами предпринимательской деятельности по состоянию на 15.01.2018 составила 109,4 млн рублей (на 20.05.2017 – 205 млн рублей, на 20.08.2017-144,5 млн рублей), сообщает пресс-служба региональной Прокуратуры.

За 2,5 года в результате принятых мер прокурорского реагирования перед предпринимателями по исполненным контрактам выплачены долги в размере 309 млн рублей.

О нарушениях своих прав предпринимателям рекомендуется информировать органы прокуратуры посредством направления обращений в электронной форме через сайт прокуратуры области или в письменном виде посредством почты.

 


/ СИА /
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