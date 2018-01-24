309 млн рублей долгов по исполненным контрактам выплачено в Приангарье за 2,5 года

В Иркутской области задолженность перед субъектами предпринимательской деятельности по состоянию на 15.01.2018 составила 109,4 млн рублей (на 20.05.2017 – 205 млн рублей, на 20.08.2017-144,5 млн рублей), сообщает пресс-служба региональной Прокуратуры.

За 2,5 года в результате принятых мер прокурорского реагирования перед предпринимателями по исполненным контрактам выплачены долги в размере 309 млн рублей.

О нарушениях своих прав предпринимателям рекомендуется информировать органы прокуратуры посредством направления обращений в электронной форме через сайт прокуратуры области или в письменном виде посредством почты.