Большинство россиян оформляют кредитные карты «на всякий случай»

Каждый пятый россиянин имеет кредитную карту, 79% держателей кредитных карт пользуются ими. Более половины тех, у кого есть «кредитки», оформили их после предложения банка, не преследуя определенной цели, «на всякий случай». Это стало известно благодаря исследованию, проведенному Аналитическим центром НАФИ в конце 2017 г. Фото: cf.ltkcdn.net

В 2017 году количество новых выданных кредитных карт в России достигло 6,87 млн единиц. Кредитная карта есть у 19% россиян, за два года эта доля значительно не изменилась (17% в 2015 году). В 2014 году держателями «кредиток» были 9% россиян, а в 2013 году – 5%.

В Иркутской области в 2017 году выдано 220 тыс. кредитных карт, что на 28% больше, чем в 2016 году, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Пользуются кредитными картами только 79% их держателей (в 2013 году – 64%). Наиболее распространено использование кредитных карт среди молодых россиян в возрасте 25-34 лет (83% от тех, у кого они есть). Половина кредитных карт оформляются после предложений со стороны банков (53%). Еще 45% держателей карт оформили их по собственной инициативе. Среди участников опроса, имеющих высшее образование, доля самостоятельно оформивших выше – 52%.

Большинство получивших кредитную карту по предложению банка решили оставить ее на всякий случай (67%). В 2013 году только треть россиян называли такую причину (36%). Рассчитывают, что карта понадобится, если не хватит денег до зарплаты 36%, а 29% планируют использовать ее на случай крупной покупки.

«Кредитные карты получают все большее распространение в России, – отметил Тимур Аймалетдинов, директор по исследованиям, – однако, далеко не все россияне правильно оценивают собственные обязательства, возникающие с началом использования денежных средств банка. К слову, каждый четвертый (26%) взрослый россиянин уверен сегодня, что невозврат кредита не является преступлением; 38% считают, что небольшая задержка по кредиту не страшна, а 48% заемщиков испытывают раздражение, получая уведомления о выплате кредита от банка».

Инициативный всероссийский опрос НАФИ проведен в декабре 2017 г. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.