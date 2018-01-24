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В Ассоциации региональных банков «Россия» начал работать комитет по информационной безопасности

24 января 2018

19 января на площадке Сбербанка прошло установочное заседание комитета Ассоциации «Россия» по информационной безопасности. Его участники одобрили проект положения о комитете, его состав, обсудили приоритетные направления деятельности в 2018 году.

Глава комитета Ассоциации «Россия» по информационной безопасности, заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов предложил выбрать из перечня вопросов, предложенных к обсуждению комитета в текущем году, пять приоритетных направлений, по которым в первую очередь участники комитета должны обменяться мнениями.

В топ-5 тем вошли вопросы, касающиеся платформы обмена данными, технологий аутентификации и идентификации клиентов, аудита в деятельности служб информационной безопасности, стандартизации кибербезопасности, информационного взаимодействия крупных корпоративных, государственных и сервисных SOCов.

Участники заседания поддержали предложение Станислава Кузнецова о создании рабочих групп внутри комитета для глубокой проработки обсуждаемых тем.

Говоря о принципах работы комитета, Станислав Кузнецов отметил, что она будет строиться на конструктивном сотрудничество кредитных организаций с регулятором и другими государственными институтами. Он подчеркнул, что взаимодействие членов комитета будет строится на равноправной основе.


/ СИА /
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