В Ассоциации региональных банков «Россия» начал работать комитет по информационной безопасности

19 января на площадке Сбербанка прошло установочное заседание комитета Ассоциации «Россия» по информационной безопасности. Его участники одобрили проект положения о комитете, его состав, обсудили приоритетные направления деятельности в 2018 году.

Глава комитета Ассоциации «Россия» по информационной безопасности, заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов предложил выбрать из перечня вопросов, предложенных к обсуждению комитета в текущем году, пять приоритетных направлений, по которым в первую очередь участники комитета должны обменяться мнениями.

В топ-5 тем вошли вопросы, касающиеся платформы обмена данными, технологий аутентификации и идентификации клиентов, аудита в деятельности служб информационной безопасности, стандартизации кибербезопасности, информационного взаимодействия крупных корпоративных, государственных и сервисных SOCов.

Участники заседания поддержали предложение Станислава Кузнецова о создании рабочих групп внутри комитета для глубокой проработки обсуждаемых тем.

Говоря о принципах работы комитета, Станислав Кузнецов отметил, что она будет строиться на конструктивном сотрудничество кредитных организаций с регулятором и другими государственными институтами. Он подчеркнул, что взаимодействие членов комитета будет строится на равноправной основе.