Структуру российской налоговой системы планируется изменить

Министр финансов Антон Силуанов, выступая на панельной дискуссии в рамках Гайдаровского форума, сделал важное заявление, касающееся будущего российской налоговой системы. По его словам, структуру налоговой системы планируется изменить с целью повышения ее конкурентоспособности, поскольку сегодня высокая налоговая нагрузка на труд делает отечественную экономику малопривлекательной для инвесторов.

Основной целью реформирования налоговой системы является создание условий для увеличения темпов экономического роста. Кроме того, налоговая система не должна допускать неуплату налогов, что в итоге приведет к обелению экономики и сокращению теневого сектора. При этом важно, чтобы после перенастройки налоговая система не претерпевала существенных изменений в течение следующих шести лет.

Еще одним обязательным условием является то, что доходы государства будут расти без увеличения налоговой нагрузки на добросовестный бизнес. Как отметил глава Минфина, став более технологичной, обновленная налоговая система будет привлекать дополнительные ресурсы за счет улучшения администрирования. И это уже происходит: в 2017 году за счет улучшения администрирования Федеральная налоговая служба повысила собираемость налогов на 1 процент ВВП, в результате чего в федеральный бюджет без повышения фискальной нагрузки дополнительно поступило около 1 трлн. рублей.

В этой связи отметим, что слова г-на Силуанова фактически подтверждают сделанное ранее заявление главы Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова: нынешнее налоговое законодательство становится сегодня тормозом развития налоговой системы.

Эксперт АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Олег Якушев отмечает, что заявления по налоговой тематике делали и другие правительственные чиновники. К примеру, помощник президента РФ Андрей Белоусов говорил о необходимости оптимизировать налоговую систему, чтобы изыскать дополнительные средства для финансирования образования, здравоохранения и инфраструктуры. С другой стороны, первый вице-премьер Игорь Шувалов назвал слухами сообщения о том, что власти обсуждают возможность повышения ставки подоходного налога до 15% для россиян с высокими заработными платами.

Может сложиться впечатление, будто в правительстве нет единого подхода к тому, как именно стоит реформировать налоговую систему. Однако на самом деле это впечатление обманчивое. Окончательное решение пока не принято, до тех пор могут высказываться самые разные мнения, но это не означает, что все они перейдут в стадию реализации.

По основному вопросу во властных структурах никакой разноголосицы мнений нет – в том, что налоговая система России нуждается в существенной перестройке, не сомневается никто. И причина этого единогласия также понятна – государственные закрома пустеют. Последний триллион рублей из Резервного фонда был потрачен в декабре 2017 года на покрытие дефицита федерального бюджета, и с 1 февраля он прекратит существование, присоединившись к Фонду национального благосостояния.

Да и сам ФНБ, который задумывался как источник финансирования структурных реформ и глобальных проектов будущего, уже давно стал кубышкой, направляющей дополнительные нефтяные доходы опять же на финансирование бюджетного дефицита. По состоянию на 1 января 2018 года объем ФНБ составил 3.753 трлн. рублей, причем живых денег на счетах в фонде около 2 трлн. рублей.

Напомним, согласно новому бюджетному правилу, дополнительные доходы от продажи нефти по цене, выше базовой, теперь уходят в Минфин, который на эти деньги покупает валюту. Базовая цена на нефть в 2017 году была установлена на уровне 40 долларов за баррель российской нефти Urals, каждый год это значение будет индексироваться на 2% - то есть цена 2018 года составляет 40.8 доллара. Эти деньги вернутся в экономику, если мировые цены опустятся ниже базовой цены. Однако пока нефтяные котировки растут, а деньги на дополнительные бюджетные расходы могут потребоваться уже в ближайшее время.

Предлагаемый Минфином план реформирования налоговой системы представляется в настоящий момент оптимальным. Действительно, у ФНС есть определенный потенциал для улучшения налогового администрирования, в первую очередь это относится к имущественным налогам. С другой стороны, по расчетам уже упомянутого депутата Андрея Макарова, обеление экономики принесет искомые 2 трлн. рублей для финансирования образования и здравоохранения. К тому же обещания в течение шести лет не повышать налоговое бремя ласкают слух электората во время предвыборной президентской кампании.

Но есть одно «но»: принять изменения в налоговое законодательство необходимо до начала работы над бюджетом следующего года, то есть во время весенней сессии Федерального Собрания. В этой связи глава РСПП Александр Шохин, несмотря на заверения г-на Силуанова, сомневается, что в проекте реформы будут учтены пожелания бизнес-сообщества.

К тому же есть определенные сомнения в том, что в рамках налоговой реформы будут достигнуты все цели, запланированные ее разработчиками. В результате в центре внимания опять окажутся подоходный налог и НДС. Они собираются лучше всех прочих налогов, а их доля в структуре налоговых поступлений максимальна – почти 84% в 2016 году. В подобных условиях у правительства будет велик соблазн повысить ставки, несмотря на предвыборные обещания.

