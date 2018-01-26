Только 3,2% потенциальных банкротов Иркутской области воспользовались процедурой личного банкротства в 2017 году

В Иркутской области проживает более 15 тыс. потенциальных банкротов, только 3,2% из них воспользовались процедурой личного банкротства в 2017 году. В среднем по России этот показатель составляет 4%. Об этом сообщают аналитики Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) и проекта "Федресурс", которые провели совместное исследование соотношения количества потенциальных банкротов и граждан в регионах России.
К потенциальным банкротам были отнесены граждане, которые попадают под действие Закона о банкротстве – имеют долг более 500 тыс. руб. и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту. В исследовании были использованы данные о 49,7 млн заемщиков с открытыми счетами, информация о которых хранится в ОКБ, а также сообщения арбитражных управляющих о судебных решениях, раскрытые в "Федресурсе".
На конец 2017 г. под это определение попадали порядка 698 тыс. россиян или около 1,4% от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Средний долг такого заемщика перед кредиторами составил 1,77 млн руб. При этом начали процедуру банкротства в 2017 г. менее 29,9 тыс. граждан или 4,3% от общего числа потенциальных банкротов.
Самая высокая доля потенциальных банкротов среди заемщиков с открытыми счетами зафиксирована в Ингушетии – 3,2%, Карачаево-Черкесии – 2,4%, Бурятии – 2,3%, Магаданской обл. – 2,3% и респ. Саха (Якутия) – 2,2%.
Больше всего потенциальных банкротов в абсолютном выражении проживает в столичном регионе – почти 123 тыс. чел., Санкт-Петербурге и обл. – около 42 тыс. чел., в Краснодарском крае – 29 тыс. чел., Свердловской обл. – 24 тыс. чел., и в Башкортостане – 22 тыс. чел.
"За два с небольшим года действия Закона доля потенциальных банкротов в общем количестве заемщиков с открытыми счетами снизилась с 1,5% до 1,4%, хотя их количество увеличилось с 580 до 698 тыс. человек. Вместе с тем еще около 8,4 млн российских заемщиков, которые в настоящий момент не платят по своим кредитам более 90 дней, потенциально могут воспользоваться этим правом для облегчения своего финансового положения," - сказал Даниэль Зеленский, генеральный директор Объединенного Кредитного Бюро.
"Процедурой банкротства воспользовалась малая доля потенциальных банкротов в силу ее сложности для широких слоев населения, а также невысокой информированности граждан о возможностях освобождения от долгов после завершения процедуры. В регионах с более высоким процентом фактических банкротов к потенциальным, по всей видимости, активную позицию занимают арбитражные управляющие и юридические компании, рассказывающие гражданам о возможностях банкротства, стоимость услуг по сопровождению процедуры также может быть ниже, чем в столице", - прокомментировал Алексей Юхнин, руководитель проекта "Федресурс".
|
Регион
|
Доля потенциальных банкротов от заемщиков в регионе, %
|
Кол-во потенциальных банкротов, чел.
|
Кол-во граждан и ИП в отношении, которых введена процедура банкротства (реализация имущества), чел.
|
Доля от общего числа потенциальных банкротов в регионе, %
|
Адыгея
|
1,2%
|
1 868
|
81
|
4,3%
|
Алтай
|
0,6%
|
548
|
15
|
2,7%
|
Алтайский край
|
0,8%
|
7 907
|
329
|
4,2%
|
Амурская область
|
1,3%
|
4 074
|
94
|
2,3%
|
Архангельская область
|
0,9%
|
3 913
|
391
|
10,0%
|
Астраханская область
|
1,8%
|
6 672
|
94
|
1,4%
|
Башкортостан
|
1,5%
|
21 882
|
1 330
|
6,1%
|
Белгородская обл.
|
1,0%
|
5 584
|
490
|
8,8%
|
Брянская обл.
|
1,0%
|
4 010
|
197
|
4,9%
|
Бурятия
|
2,3%
|
8 610
|
147
|
1,7%
|
Владимирская обл.
|
1,2%
|
4 961
|
216
|
4,4%
|
Волгоградская обл.
|
1,3%
|
11 345
|
695
|
6,1%
|
Вологодская обл.
|
1,1%
|
4 813
|
805
|
16,7%
|
Воронежская обл.
|
1,2%
|
8 498
|
333
|
3,9%
|
Дагестан
|
0,8%
|
1 840
|
50
|
2,7%
|
Еврейская АО
|
1,2%
|
733
|
16
|
2,2%
|
Забайкальский край
|
1,7%
|
6 631
|
105
|
1,6%
|
Ивановская обл.
|
1,2%
|
3 704
|
122
|
3,3%
|
Ингушетия
|
3,2%
|
1 041
|
14
|
1,3%
|
Иркутская обл.
|
1,5%
|
15 103
|
488
|
3,2%
|
Кабардино-Балкария
|
1,8%
|
3 847
|
121
|
3,1%
|
Калининградская обл.
|
1,2%
|
3 567
|
290
|
8,1%
|
Калмыкия
|
1,7%
|
1 940
|
119
|
6,1%
|
Калужская обл.
|
1,3%
|
4 678
|
120
|
2,6%
|
Камчатский край
|
1,3%
|
1 346
|
37
|
2,7%
|
Карачаево-Черкесия
|
2,4%
|
3 237
|
23
|
0,7%
|
Карелия
|
1,1%
|
2 912
|
209
|
7,2%
|
Кемеровская обл.
|
1,2%
|
12 991
|
561
|
4,3%
|
Кировская обл.
|
0,8%
|
3 459
|
223
|
6,4%
|
Коми
|
0,8%
|
3 172
|
158
|
5,0%
|
Костромская обл.
|
0,9%
|
2 045
|
145
|
7,1%
|
Краснодарский край
|
1,6%
|
29 007
|
1 134
|
3,9%
|
Красноярский край
|
1,7%
|
17 725
|
477
|
2,7%
|
Крым
|
0,5%
|
88
|
15
|
17,0%
|
Курганская обл.
|
1,0%
|
3 335
|
156
|
4,7%
|
Курская обл.
|
1,0%
|
3 955
|
222
|
5,6%
|
Липецкая обл.
|
1,5%
|
5 512
|
235
|
4,3%
|
Магаданская обл.
|
2,3%
|
1 353
|
17
|
1,3%
|
Марий-Эл
|
0,9%
|
1 927
|
113
|
5,9%
|
Мордовия
|
0,9%
|
1 896
|
274
|
14,5%
|
Москва и Московская обл.
|
1,9%
|
122 659
|
4 173
|
3,4%
|
Мурманская обл.
|
1,1%
|
3 495
|
109
|
3,1%
|
Ненецкий АО
|
0,4%
|
60
|
1
|
1,7%
|
Нижегородская обл.
|
1,0%
|
10 346
|
636
|
6,1%
|
Новгородская обл.
|
1,0%
|
1 998
|
58
|
2,9%
|
Новосибирская обл.
|
1,3%
|
14 497
|
906
|
6,2%
|
Омская обл.
|
1,2%
|
9 265
|
651
|
7,0%
|
Оренбургская обл.
|
1,0%
|
8 360
|
309
|
3,7%
|
Орловская обл.
|
1,0%
|
2 597
|
135
|
5,2%
|
Пензенская обл.
|
1,2%
|
4 914
|
456
|
9,3%
|
Пермский край
|
1,2%
|
12 900
|
500
|
3,9%
|
Приморский край
|
1,2%
|
7 704
|
489
|
6,3%
|
Псковская обл.
|
1,1%
|
2 658
|
71
|
2,7%
|
Ростовская обл.
|
1,5%
|
20 322
|
809
|
4,0%
|
Рязанская обл.
|
1,4%
|
4 964
|
425
|
8,6%
|
Самарская обл.
|
1,2%
|
14 394
|
993
|
6,9%
|
Санкт-Петербург и Ленинградская обл.
|
1,5%
|
42 158
|
1 627
|
3,9%
|
Саратовская обл.
|
1,3%
|
11 014
|
774
|
7,0%
|
Саха (Якутия)
|
2,2%
|
7 847
|
69
|
0,9%
|
Сахалинская обл.
|
1,2%
|
2 099
|
52
|
2,5%
|
Свердловская обл.
|
1,5%
|
24 360
|
967
|
4,0%
|
Севастополь
|
0,9%
|
64
|
1
|
1,6%
|
Северная Осетия
|
1,0%
|
2 015
|
56
|
2,8%
|
Смоленская обл.
|
1,1%
|
3 663
|
201
|
5,5%
|
Ставропольский край
|
1,3%
|
11 746
|
388
|
3,3%
|
Тамбовская обл.
|
1,1%
|
3 534
|
186
|
5,3%
|
Татарстан
|
1,2%
|
13 714
|
693
|
5,1%
|
Тверская обл.
|
1,1%
|
4 739
|
220
|
4,6%
|
Томская обл.
|
1,0%
|
4 167
|
189
|
4,5%
|
Тульская обл.
|
1,2%
|
6 184
|
184
|
3,0%
|
Тыва
|
0,9%
|
975
|
29
|
3,0%
|
Тюменская обл.
|
1,8%
|
9 934
|
217
|
2,2%
|
Удмуртия
|
0,8%
|
5 211
|
231
|
4,4%
|
Ульяновская обл.
|
1,1%
|
5 168
|
164
|
3,2%
|
Хабаровский край
|
1,2%
|
6 187
|
450
|
7,3%
|
Хакасия
|
1,3%
|
2 398
|
72
|
3,0%
|
Ханты-Мансийский АО
|
2,1%
|
14 038
|
357
|
2,5%
|
Челябинская обл.
|
1,4%
|
18 029
|
641
|
3,6%
|
Чеченская респ.
|
0,4%
|
485
|
2
|
0,4%
|
Чувашия
|
0,8%
|
2 944
|
339
|
11,5%
|
Чукотский АО
|
1,3%
|
145
|
2
|
1,4%
|
Ямало-Ненецкий АО
|
1,9%
|
3 743
|
98
|
2,6%
|
Ярославская обл.
|
1,2%
|
5 341
|
277
|
5,2%
|
ВСЕГО
|
1,4%
|
697 838
|
29876
|
4,3%