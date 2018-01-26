Только 3,2% потенциальных банкротов Иркутской области воспользовались процедурой личного банкротства в 2017 году

В Иркутской области проживает более 15 тыс. потенциальных банкротов, только 3,2% из них воспользовались процедурой личного банкротства в 2017 году. В среднем по России этот показатель составляет 4%. Об этом сообщают аналитики Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) и проекта "Федресурс", которые провели совместное исследование соотношения количества потенциальных банкротов и граждан в регионах России.

К потенциальным банкротам были отнесены граждане, которые попадают под действие Закона о банкротстве – имеют долг более 500 тыс. руб. и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту. В исследовании были использованы данные о 49,7 млн заемщиков с открытыми счетами, информация о которых хранится в ОКБ, а также сообщения арбитражных управляющих о судебных решениях, раскрытые в "Федресурсе".

На конец 2017 г. под это определение попадали порядка 698 тыс. россиян или около 1,4% от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Средний долг такого заемщика перед кредиторами составил 1,77 млн руб. При этом начали процедуру банкротства в 2017 г. менее 29,9 тыс. граждан или 4,3% от общего числа потенциальных банкротов.

Самая высокая доля потенциальных банкротов среди заемщиков с открытыми счетами зафиксирована в Ингушетии – 3,2%, Карачаево-Черкесии – 2,4%, Бурятии – 2,3%, Магаданской обл. – 2,3% и респ. Саха (Якутия) – 2,2%.

Больше всего потенциальных банкротов в абсолютном выражении проживает в столичном регионе – почти 123 тыс. чел., Санкт-Петербурге и обл. – около 42 тыс. чел., в Краснодарском крае – 29 тыс. чел., Свердловской обл. – 24 тыс. чел., и в Башкортостане – 22 тыс. чел.

"За два с небольшим года действия Закона доля потенциальных банкротов в общем количестве заемщиков с открытыми счетами снизилась с 1,5% до 1,4%, хотя их количество увеличилось с 580 до 698 тыс. человек. Вместе с тем еще около 8,4 млн российских заемщиков, которые в настоящий момент не платят по своим кредитам более 90 дней, потенциально могут воспользоваться этим правом для облегчения своего финансового положения," - сказал Даниэль Зеленский, генеральный директор Объединенного Кредитного Бюро.

"Процедурой банкротства воспользовалась малая доля потенциальных банкротов в силу ее сложности для широких слоев населения, а также невысокой информированности граждан о возможностях освобождения от долгов после завершения процедуры. В регионах с более высоким процентом фактических банкротов к потенциальным, по всей видимости, активную позицию занимают арбитражные управляющие и юридические компании, рассказывающие гражданам о возможностях банкротства, стоимость услуг по сопровождению процедуры также может быть ниже, чем в столице", - прокомментировал Алексей Юхнин, руководитель проекта "Федресурс".