Новости

Только 3,2% потенциальных банкротов Иркутской области воспользовались процедурой личного банкротства в 2017 году

26 января 2018

В Иркутской области проживает более 15 тыс. потенциальных банкротов, только 3,2% из них воспользовались процедурой личного банкротства в 2017 году. В среднем по России этот показатель составляет 4%. Об этом сообщают аналитики Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) и проекта "Федресурс", которые провели совместное исследование соотношения количества потенциальных банкротов и граждан в регионах России.

К потенциальным банкротам были отнесены граждане, которые попадают под действие Закона о банкротстве – имеют долг более 500 тыс. руб. и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту. В исследовании были использованы данные о 49,7 млн заемщиков с открытыми счетами, информация о которых хранится в ОКБ, а также сообщения арбитражных управляющих о судебных решениях, раскрытые в "Федресурсе". 

На конец 2017 г. под это определение попадали порядка 698 тыс. россиян или около 1,4% от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Средний долг такого заемщика перед кредиторами составил 1,77 млн руб. При этом начали процедуру банкротства в 2017 г. менее 29,9 тыс. граждан или 4,3% от общего числа потенциальных банкротов.

Самая высокая доля потенциальных банкротов среди заемщиков с открытыми счетами зафиксирована в Ингушетии – 3,2%, Карачаево-Черкесии – 2,4%, Бурятии – 2,3%, Магаданской обл. – 2,3% и респ. Саха (Якутия) – 2,2%.

Больше всего потенциальных банкротов в абсолютном выражении проживает в столичном регионе – почти 123 тыс. чел., Санкт-Петербурге и обл. – около 42 тыс. чел., в Краснодарском крае – 29 тыс. чел., Свердловской обл. – 24 тыс. чел., и в Башкортостане – 22 тыс. чел.

"За два с небольшим года действия Закона доля потенциальных банкротов в общем количестве заемщиков с открытыми счетами снизилась с 1,5% до 1,4%, хотя их количество увеличилось с 580 до 698 тыс. человек. Вместе с тем еще около 8,4 млн российских заемщиков, которые в настоящий момент не платят по своим кредитам более 90 дней, потенциально могут воспользоваться этим правом для облегчения своего финансового положения," - сказал Даниэль Зеленский, генеральный директор Объединенного Кредитного Бюро.

"Процедурой банкротства воспользовалась малая доля потенциальных банкротов в силу ее сложности для широких слоев населения, а также невысокой информированности граждан о возможностях освобождения от долгов после завершения процедуры. В регионах с более высоким процентом фактических банкротов к потенциальным, по всей видимости, активную позицию занимают арбитражные управляющие и юридические компании, рассказывающие гражданам о возможностях банкротства, стоимость услуг по сопровождению процедуры также может быть ниже, чем в столице", - прокомментировал Алексей Юхнин, руководитель проекта "Федресурс".

Регион

Доля потенциальных банкротов от заемщиков в регионе, %

Кол-во потенциальных банкротов, чел.

Кол-во граждан и ИП в отношении, которых введена процедура банкротства (реализация имущества), чел.

Доля от общего числа потенциальных банкротов в регионе, %

Адыгея

1,2%

 1 868  

 81  

4,3%

Алтай

0,6%

 548  

 15  

2,7%

Алтайский край

0,8%

 7 907  

 329  

4,2%

Амурская область

1,3%

 4 074  

 94  

2,3%

Архангельская область

0,9%

 3 913  

 391  

10,0%

Астраханская область

1,8%

 6 672  

 94  

1,4%

Башкортостан

1,5%

 21 882  

 1 330  

6,1%

Белгородская обл.

1,0%

 5 584  

 490  

8,8%

Брянская обл.

1,0%

 4 010  

 197  

4,9%

Бурятия

2,3%

 8 610  

 147  

1,7%

Владимирская обл.

1,2%

 4 961  

 216  

4,4%

Волгоградская обл.

1,3%

 11 345  

 695  

6,1%

Вологодская обл.

1,1%

 4 813  

 805  

16,7%

Воронежская обл.

1,2%

 8 498  

 333  

3,9%

Дагестан

0,8%

 1 840  

 50  

2,7%

Еврейская АО

1,2%

 733  

 16  

2,2%

Забайкальский край

1,7%

 6 631  

 105  

1,6%

Ивановская обл.

1,2%

 3 704  

 122  

3,3%

Ингушетия

3,2%

 1 041  

 14  

1,3%

Иркутская обл.

1,5%

 15 103  

 488  

3,2%

Кабардино-Балкария

1,8%

 3 847  

 121  

3,1%

Калининградская обл.

1,2%

 3 567  

 290  

8,1%

Калмыкия

1,7%

 1 940  

 119  

6,1%

Калужская обл.

1,3%

 4 678  

 120  

2,6%

Камчатский край

1,3%

 1 346  

 37  

2,7%

Карачаево-Черкесия

2,4%

 3 237  

 23  

0,7%

Карелия

1,1%

 2 912  

 209  

7,2%

Кемеровская обл.

1,2%

 12 991  

 561  

4,3%

Кировская обл.

0,8%

 3 459  

 223  

6,4%

Коми

0,8%

 3 172  

 158  

5,0%

Костромская обл.

0,9%

 2 045  

 145  

7,1%

Краснодарский край

1,6%

 29 007  

 1 134  

3,9%

Красноярский край

1,7%

 17 725  

 477  

2,7%

Крым

0,5%

 88  

 15  

17,0%

Курганская обл.

1,0%

 3 335  

 156  

4,7%

Курская обл.

1,0%

 3 955  

 222  

5,6%

Липецкая обл.

1,5%

 5 512  

 235  

4,3%

Магаданская обл.

2,3%

 1 353  

 17  

1,3%

Марий-Эл

0,9%

 1 927  

 113  

5,9%

Мордовия

0,9%

 1 896  

 274  

14,5%

Москва и Московская обл.

1,9%

 122 659  

 4 173  

3,4%

Мурманская обл.

1,1%

 3 495  

 109  

3,1%

Ненецкий АО

0,4%

 60  

 1  

1,7%

Нижегородская обл.

1,0%

 10 346  

 636  

6,1%

Новгородская обл.

1,0%

 1 998  

 58  

2,9%

Новосибирская обл.

1,3%

 14 497  

 906  

6,2%

Омская обл.

1,2%

 9 265  

 651  

7,0%

Оренбургская обл.

1,0%

 8 360  

 309  

3,7%

Орловская обл.

1,0%

 2 597  

 135  

5,2%

Пензенская обл.

1,2%

 4 914  

 456  

9,3%

Пермский край

1,2%

 12 900  

 500  

3,9%

Приморский край

1,2%

 7 704  

 489  

6,3%

Псковская обл.

1,1%

 2 658  

 71  

2,7%

Ростовская обл.

1,5%

 20 322  

 809  

4,0%

Рязанская обл.

1,4%

 4 964  

 425  

8,6%

Самарская обл.

1,2%

 14 394  

 993  

6,9%

Санкт-Петербург и Ленинградская обл.

1,5%

 42 158  

 1 627  

3,9%

Саратовская обл.

1,3%

 11 014  

 774  

7,0%

Саха (Якутия)

2,2%

 7 847  

 69  

0,9%

Сахалинская обл.

1,2%

 2 099  

 52  

2,5%

Свердловская обл.

1,5%

 24 360  

 967  

4,0%

Севастополь

0,9%

 64  

 1  

1,6%

Северная Осетия

1,0%

 2 015  

 56  

2,8%

Смоленская обл.

1,1%

 3 663  

 201  

5,5%

Ставропольский край

1,3%

 11 746  

 388  

3,3%

Тамбовская обл.

1,1%

 3 534  

 186  

5,3%

Татарстан

1,2%

 13 714  

 693  

5,1%

Тверская обл.

1,1%

 4 739  

 220  

4,6%

Томская обл.

1,0%

 4 167  

 189  

4,5%

Тульская обл.

1,2%

 6 184  

 184  

3,0%

Тыва

0,9%

 975  

 29  

3,0%

Тюменская обл.

1,8%

 9 934  

 217  

2,2%

Удмуртия

0,8%

 5 211  

 231  

4,4%

Ульяновская обл.

1,1%

 5 168  

 164  

3,2%

Хабаровский край

1,2%

 6 187  

 450  

7,3%

Хакасия

1,3%

 2 398  

 72  

3,0%

Ханты-Мансийский АО

2,1%

 14 038  

 357  

2,5%

Челябинская обл.

1,4%

 18 029  

 641  

3,6%

Чеченская респ.

0,4%

 485  

 2  

0,4%

Чувашия

0,8%

 2 944  

 339  

11,5%

Чукотский АО

1,3%

 145  

 2  

1,4%

Ямало-Ненецкий АО

1,9%

 3 743  

 98  

2,6%

Ярославская обл.

1,2%

 5 341  

 277  

5,2%

ВСЕГО

1,4%

 697 838  

29876

4,3%

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании