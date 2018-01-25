Каждый второй автомобиль в стране покупается в кредит

В 2017 году количество выданных автокредитов достигло 713,6 тыс., увеличившись по сравнению с 2016 годом на 29,2%. Также существенно выросла в 2017 году доля «кредитных» автомобилей в структуре авторынка - до 48,9% (+4,9 процентных пункта). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в 2017 году увеличился на 16,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 1 460,0 единиц (в 2016 году – 1 255,3 тыс. ед.).
Сопоставление данных НБКИ об автокредитах и агентства «АВТОСТАТ» о динамике объемов авторынка указывает на увеличение доли «кредитных» автомобилей в общих продажах. Так, в 2017 году доля автомобилей, проданных в кредит, составила 48,9%, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 4,9 п.п. (в 2016 году - 44,0%).
Динамика доли автомобилей, купленных в кредит
|
Период
|
Выдачи автокредитов*, тыс. ед.
|
Объем рынка** автомобилей, тыс. ед.
|
Доля кредитных автомобилей***
в объеме рынка
|
2014 год
|
823,4
|
2 337,5
|
35,23%
|
2015 год
|
485,3
|
1 308,5
|
37,09%
|
2016 год
|
552,4
|
1 255,3
|
44,01%
|
2017 год
|
713,6
|
1 460,0
|
48,88%
«Темпы выдачи автокредитов продолжают неуклонно расти, увеличивая долю «кредитных» автомобилей в структуре авторынка до «рекордных» показателей, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Сегмент автокредитования в абсолютных величинах почти вернулся к уровню «докризисного» 2014 года именно, а его роль для авторынка существенно выросла. Так, в 2017 году каждый второй автомобиль в стране был приобретен гражданами с привлечением кредитных средств. Таким образом, восстановление автокредитования оказывает серьезную поддержку всему автопрому, стимулируя продажи автомобилей. Также стоит отметить и стабилизацию качества автокредитов – ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования».
«Мы в течение всего 2017 года наблюдали квартальный рост продаж автомобилей по сравнению с аналогичными периодами 2016 года, – говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – При этом «рекордные» показатели доли кредитных автомобилей в структуре рынка во многом обусловлены реализацией госпрограммы льготного автокредитования, спектр которой в 3-м квартале 2017 года был расширен за счет новых программ – «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Помимо субсидированной процентной ставки, в рамках этих программ покупатели получали и 10%-ную скидку на автомобиль, что только повышало привлекательность кредита».