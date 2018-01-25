Каждый второй автомобиль в стране покупается в кредит

В 2017 году количество выданных автокредитов достигло 713,6 тыс., увеличившись по сравнению с 2016 годом на 29,2%. Также существенно выросла в 2017 году доля «кредитных» автомобилей в структуре авторынка - до 48,9% (+4,9 процентных пункта). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в 2017 году увеличился на 16,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 1 460,0 единиц (в 2016 году – 1 255,3 тыс. ед.).

Сопоставление данных НБКИ об автокредитах и агентства «АВТОСТАТ» о динамике объемов авторынка указывает на увеличение доли «кредитных» автомобилей в общих продажах. Так, в 2017 году доля автомобилей, проданных в кредит, составила 48,9%, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 4,9 п.п. (в 2016 году - 44,0%).

Динамика доли автомобилей, купленных в кредит

Период Выдачи автокредитов*, тыс. ед. Объем рынка** автомобилей, тыс. ед. Доля кредитных автомобилей*** в объеме рынка 2014 год 823,4 2 337,5 35,23% 2015 год 485,3 1 308,5 37,09% 2016 год 552,4 1 255,3 44,01% 2017 год 713,6 1 460,0 48,88%

«Темпы выдачи автокредитов продолжают неуклонно расти, увеличивая долю «кредитных» автомобилей в структуре авторынка до «рекордных» показателей, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Сегмент автокредитования в абсолютных величинах почти вернулся к уровню «докризисного» 2014 года именно, а его роль для авторынка существенно выросла. Так, в 2017 году каждый второй автомобиль в стране был приобретен гражданами с привлечением кредитных средств. Таким образом, восстановление автокредитования оказывает серьезную поддержку всему автопрому, стимулируя продажи автомобилей. Также стоит отметить и стабилизацию качества автокредитов – ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования».

«Мы в течение всего 2017 года наблюдали квартальный рост продаж автомобилей по сравнению с аналогичными периодами 2016 года, – говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – При этом «рекордные» показатели доли кредитных автомобилей в структуре рынка во многом обусловлены реализацией госпрограммы льготного автокредитования, спектр которой в 3-м квартале 2017 года был расширен за счет новых программ – «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Помимо субсидированной процентной ставки, в рамках этих программ покупатели получали и 10%-ную скидку на автомобиль, что только повышало привлекательность кредита».