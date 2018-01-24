Муниципалитеты Иркутской области должны вернуть 8,6 млн рублей в Фонд реформирования ЖКХ

Часть средств, предоставленных Иркутской области для расселения аварийного жилого фонда, необходимо вернуть в Фонд реформирования ЖКХ. Речь идет о 8 млн 556 тыс. рублей. Таковы условия предоставления средств Фонда при недостижении целевых показателей, сообщил Иван Хомутинников – заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. Фото: 1tulatv.ru

Как пояснил замминистра, сумма возврата распределена между муниципальными образованиями, не завершившими переселение граждан до 1 сентября 2017 года, и рассчитана исходя из объема не расселенного аварийного жилищного фонда.

Таким образом, большая часть средств, которые необходимо вернуть в Фонд – более 7,3 млн рублей, приходится на город Братск, где на 1 сентября прошлого года не расселенными оставались свыше 69 тыс. кв. м аварийного жилья. Усть-Кутское муниципальное образование должно вернуть чуть более 83 тыс. рублей, город Усть-Илимск – 148 тыс. рублей, Магистральнинское муниципальное образование – 939 тыс. рублей.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, на сегодняшний день на территории региона не расселено 81,7 тыс. кв. м аварийного жилья. При этом для расселения почти 55 тысяч из них осуществлен ввод в эксплуатацию жилых домов. Основное переселение граждан запланировано на первый квартал 2018 года.