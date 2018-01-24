«Ростелеком» построил свыше 200 километров оптики в Иркутской области

«Ростелеком» подвел итоги строительства волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) за 2017 год в Иркутской области. Связисты проложили 218 километров ВОЛС в городах: Иркутск, Ангарск, Братск, Тулун, Зима, Тайшет, Черемхово и других населенных пунктах региона.

Техническую возможность доступа к услугам связи получили еще 7 000 и более 1 000 корпоративных клиентов. Теперь для них в десятки раз увеличилась скорость доступа в интернет, и появилась возможность предоставить по одному оптическому кабелю сразу три ключевые услуги: «Домашний телефон», «Домашний Интернет», в том числе через Wi-Fi, и «Интерактивное телевидение», включая трансляцию каналов в HD-качестве.

«В 2017 году современная сеть компании по оптическим технологиям ETTH (оптика до здания) и GPON (оптика в квартиру) появилась в поселках Залари и Мамоны. Выполнено расширение оптической сети по крупным городам Прибайкалья. – комментирует директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – В настоящее время посредством оптики компании подключены более 120 000 клиентов».

По данным Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, в 2016 году из 1616 городов и сел региона доступ в интернет был в 1016. За 2017 год это число увеличилось на 73 населенных пункта. На 1 января 2018 года в 1089 населенных пунктах есть доступ в интернет: широкополосный или мобильный, то есть у 98,5% населения, практически у каждого, за исключением малых сел с количеством жителей до 100 человек.

ПАО «Ростелеком» (https://www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,6 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,5 млн пользователей, из которых свыше 4,6 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 6 мес. 2017 г. составила 145,6 млрд руб., OIBDA достигла 46,2 млрд руб. (31,7% от выручки), чистая прибыль – 6,0 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».