330 тыс. рублей долга вернули субъекту малого бизнеса в Иркутской области

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Прокуратурой Нижнеилимского района в ходе проведенной проверки установлено, что у администрации Новоигирминского городского поселения имеется задолженность перед ООО «Теплоисток» по оплате выполненных по муниципальному контракту работ (ремонт очистных сооружений), которая составляет 330 тыс. рублей.

Прокуратурой района в отношении и.о. главы муниципального образования возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, виновному лицу назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Перед субъектом малого предпринимательства погашена задолженность в размере 330 тысяч рублей.