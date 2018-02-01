Артём Детышев: «Олимпиада – прежде всего, соревнования между странами, а не не только игры отдельных личностей»

Чем запомнились Артёму Детышеву Олимпийские игры 2006 и 2014 годов? Почему ему теперь неинтересно смотреть Олимпиаду? Какую пропаганду он считает правильной? Как полюбил спорт? Об этом и многом другом рассказал порталу SIA.RU российский спортсмен, член олимпийской сборной команды России по конькобежному спорту на Олимпиаде в Турине, а ныне – депутат Думы г. Ангарска.

Фото из личного архива А.Детышева

Несмотря на то, что Игры состоятся в азиатской стороне, и для нас, сибиряков, это, казалось бы, не очень далеко, у меня нет столько свободного времени и такого огромного желания быть на Играх, а после скандалов вокруг недопуска наших спортсменов на главный форум четырехлетия, так и вообще интерес снижается, не знаю, буду ли по телевизору за ними наблюдать. Сейчас ведь столько всего интересного зарождается, многие делают свои старты, которые очень интересны и привлекательны. Да, собрать столько народа в разных видах спорта в одном месте – это уникально. Но, условно, МОК начал это делать тогда, когда рядом никого не было. Сейчас многие люди и компании понимают суть тех бизнес-процессов, которыми пользуются организаторы Игр, и вполне возможно, что скоро мы будем свидетелями рождения новых брендов, новых форумов, которые будут динамичнее, интереснее, прозрачнее и справедливее в том числе. МОК нагло пользуется своей гегемонией. Да чего далеко ходить, даже мы в Сибири уже придумали свой собственный бренд – #МарафоныБАМ, и он развивается сумасшедшими темпами. Конечно, до Игр нам еще далеко, но лиха беда начало!

Олимпиада тем и интересна, что это соревнование не только и не столько отдельных личностей в спорте, это, прежде всего, соревнования между странами, державами, идеологиями! Именно поэтому мы, прилипая к телевизору почти на три недели, болеем и переживаем за своих, за наших, за тех, кто является лицом нашего государства, нашей страны. Мы в них верим, их обожествляем и болеем за них! Если их не будет там, то большая часть смысла теряется. Я точно знаю, что у меня не будет такого интереса, как это могло быть при справедливом, равном для всех подходе. А потом, у меня еще свежи воспоминания из Сочи, где я проработал более двух лет в период подготовки и проведения наших Игр, окунулся в самую суть их организации. Поэтому меня сложно чем-то удивить в этом плане. Кроме того, мне есть, с чем сравнить: я сам был участником Игр 2006 года. Для меня они отличаются, как небо и земля, и эмоционально, и объективно. Наши Игры были лучшими! Хотя, к примеру, российские конькобежцы не смогли там выполнить свой «медальный план».

Сейчас же у нас забрали все атрибуты принадлежности к государству. После этого вся страна разделилась на два лагеря – ехать/не ехать, но ведь мы не предполагали (хотя были сторонники и этой идеи), что МОК будет втаптывать нас в грязь, беспочвенно не допуская лидеров наших сборных до участия в соревнованиях. Это просто бред. Это издевательство, провокация и просто глумление. Теперь, оглядываясь назад, понимаешь, что это и есть их цель – укусить там, где есть возможность. И это однозначно нам возмездие за принципиальную внешнюю политику. Так и хочется переписать знаменитую аксиому: «Игры вне политики» на «Игры вне спорта» или «Игры = политика».

Самому мне, прежде всего, интересен конькобежный спорт, конечно же. Ведь я отдал ему полжизни. Да и в сборной до сих пор бегают ребята, с которыми я был в одной команде – есть за кого болеть! Кроме коньков – лыжные гонки, биатлон и, конечно же, хоккей! Ни один Чемпионат мира не пропускаю, смотрю все матчи нашей сборной. Мне кажется, в моем поколении все еще клокочет мощный рык «Красной машины», сформированный советским прошлым нашей страны. И мне это нравится. Люблю болеть, люблю радоваться, когда выигрывает наша команда, и от этого выигрывает наша страна! Это звучит, возможно, пафосно, но, на самом деле, это очень серьезный фактор правильной, не притянутой пропоганды. Недаром родились такие фильмы, как «Легенда 17» и «Движение вверх», потому что они про команду, про страну, про любовь к Родине и про победу!

Спорт для меня как наркотик, пристрастие, любовь. Меня к нему приучили в детстве. Хотя, кто приучал? Никто. Я был активным пацаном, смотрел Олимпиаду по телевизору, хотел быть сильным и крепким, и государство, система мне помогла стать таким. Я искренне благодарен всем, кто был причастен к моему становлению, к моим победам.И теперь я не могу жить без активности.

Сам катаюсь на велосипеде, плаваю, играю в волейбол, катаюсь на горных и беговых лыжах. Только делаю это крайне редко, потому что сейчас другие цели, другие обязанности. У меня семья и дети, которых нужно поднимать и обеспечивать, направлять по жизни. Этим и занимаюсь.

А еще общественная нагрузка и любимый, непрекращающийся проект #ВСЕнаБАМ, по-настоящему сибирский, брутальный и очень перспективный, который возможно и не заменит Олимпийских игр, но уж точно станет целью и средством реализации своего потенциала для тысяч жителей России!