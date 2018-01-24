У HEINEKEN в Иркутске появится новый директор

HEINEKEN объявляет о ротации руководителей на четырех из семи российских пивоварен. Новые директора назначены на предприятиях в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Иркутске, сообщает пресс-служба HEINEKEN в России. Фото: russia-now.com

Олег Боков, который с 2012 года руководил предприятием в Санкт-Петербурге, стал директором крупнейшей российской пивоварни HEINEKEN в Нижнем Новгороде. Он сменил в этой должности Салиму Бекоеву, возглавившую пивоварню «Сампанг Анунг»в Индонезии. Петербургским производством HEINEKEN теперь руководит Максим Белов, который с августа 2014 года был директором филиала «Патра» в Екатеринбурге. В столице Урала его сменил Евгений Стрелец − бывший глава филиала «Байкал» в Иркутске.

Новый директор пивоварни в Иркутске пока не назначен. На производствах в Стерлитамаке, Новосибирске и Хабаровске директора не менялись.

По словам генерального директора HEINEKEN в России Этьена Страйпа, для всех менеджеров новое назначение − шаг вперед в развитии карьеры и новый вызов. Салима Бекоева впервые заняла пост в глобальной структуре, а Олег Боков, Максим Белов и Евгений Стрелец получили в управление более крупные предприятия.

«Ротация − эффективная практика развития лидерского потенциала топ-менеджеров для HEINEKEN. Это возможность познакомиться с новыми рынками, научиться работать с новыми командами, наладить обмен лучшими практиками. Для предприятий свежий взгляд тоже полезен. Смена руководителей проходит безболезненно, поскольку все бизнес-процессы и технологии производства в компании стандартизированы. При этом у всех талантливых управленцев есть перспектива карьерного роста, как в России, так и в глобальной структуре HEINEKEN. И подобных примеров много», − отмечает Этьен Страйп.