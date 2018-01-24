В Думы Иркутска обсудили ввод в эксплуатацию ЖК «Высота»

Вопрос ввода в эксплуатацию пяти блок секций №№ 4-8 ЖК «Высота» в границах улиц Пискунова, Красноярская, Трилиссера и Ядринцева обсудили на депутатских слушаниях Думы города Иркутска шестого созыва.

Как сообщила заместитель мэра – руководитель аппарата администрации города Маргариты Ли, в ходе строительства жилых домов были допущены нарушения, которые подрядчик признал и устранил. После этого, по обращению застройщика, 21 декабря 2017 года городская администрация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию пяти блок секций. Участники долевого строительства уже получили ключи и заселяются в новые квартиры. При этом, в соответствии с графиком строительства, срок ввода в эксплуатацию данных жилых домов – 2018 год.

Депутаты также акцентировали внимание, что в соответствии с договором о развитии застроенных территорий у застройщика имеются обязательства расселить жителей девяти аварийных домов на улице Пискунова до сентября 2018 года.