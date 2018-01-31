Илья Резник об Олимпиаде-2018: «Чем сложнее условия нам ставят, тем сильнее мы становимся»

Министр спорта Иркутской области Илья Резник рассказал о базовых видах сорта в нашем регионе, уточнил, какие Олимпийские соревнования он будет смотреть, и поделился своим мнением об отстранении сборной России от Олимпиады в этом году.

Фото предоставлено Министерством спорта Иркутской области

Посещать XXIII Зимние Олимпийские игры не планирую, однако смотреть Олимпиаду буду, в том числе соревнования по бобслею, хоккею, биатлону, санному и горнолыжному спорту.

Кроме того, буду смотреть соревнования по горнолыжному спорту Паралимпийских игр. Если допустят сборную команду России до Паралимпийских игр, с большой вероятностью в этих соревнованиях примет участие спортсменка из Иркутской области, уроженка Байкальска Варвара Ворончихина. Таких хороших результатов горнолыжники из Приангарья еще не демонстрировали за всю историю иркутского спорта.

Вообще, для Иркутской области базовыми являются 18 видов спорта, из них три – зимние. Это бобслей, конькобежный спорт и санный спорт. Работа министерства спорта Иркутской области направлена на поддержку и развитие, в том числе базовых видов спорта.

На решение Международного олимпийского комитета о дисквалификации нашей сборной я отреагировал крайне негативно.

Однако при этом я считаю, что спортсмен потому и спортсмен, что он должен бороться до конца. Вообще русский человек достигает что-то не «благодаря», а «вопреки» и чем сложнее условия нам ставят, тем сильнее мы становимся.