Школа экологического предпринимательства пройдёт в феврале на Байкале

Фото: irkraion.ru

Жители Иркутского района, инициативные группы и начинающие предприниматели, заинтересованные в решении экологических проблем, приглашаются к участию в образовательном проекте «Байкал молодой: развитие байкальских территорий силами местного населения» Молодежного Благотворительного Фонда «Возрождение Земли Сибирской».

В рамках проекта пройдет две очные сессии Школы Экологического Предпринимательства для действующих и начинающих предпринимателей в период с 23 по 26 февраля в поселке Сахюрта Ольхонского района и с 19 по 22 июля в Республике Бурятия, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района. Чтобы повысить количество и качество проектов, будут проведены семинары «Основы социального и экологического предпринимательства» в период с 22 января по 17 февраля 2018 года. Они пройдут в Ольхонском районе, Улан-Удэ и ряде районов Республики Бурятия. На семинарах будет представлена информация о социальном и экологическом предпринимательстве, его отличии от традиционного бизнеса, приведены успешные примеры реализации бизнес-проектов.

Основная задача образовательного проекта – обучение местного населения, проживающего в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, основам социального и экологического предпринимательства, а также распространение имеющегося успешного опыта участия населения в развитии территорий с особым экологическим статусом.

Заявки на участие принимаются по 1 февраля 2018 года. За дополнительной информацией обращаться к организаторам: телефон 8 (3952) 525-869, email: mbf.vzs@gmail.com, lenatvorogova@gmail.com.