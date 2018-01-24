Александр Новак: $60 за баррель достаточно объективно отражает картину нефтяного рынка

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что $60 за баррель «достаточно объективно отражает картину» нефтяного рынка. Об этом он сообщил, находясь на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По мнению Александра Новака, цена на нефть сегодня адекватна фундаментальным факторам. Напомним, что средняя цена нефти марки Brent с начала года пока на 13% превышает этот уровень и составляет $67,9 за баррель.

По нашему мнению, оценка ситуации на нефтяном рынке, сделанная главой российского Минэнерго, выглядит реалистично. С сентября 2017 года на нефтяном рынке наблюдается растущий тренд. За этот период нефть марки Brent успела подорожать на 32%. Основной причиной роста стала реализация соглашения ОПЕК+, в котором значительную роль сыграла Россия. Участие в данном соглашении обошлось России достаточно дорогой ценой: по итогам 2017 года добыча нефти и конденсата в России упала на 0,1%, в первую очередь, благодаря участию почти всех ведущих нефтяных компаний в соглашении ОПЕК+, кроме «Газпром нефти», которая нарастила в прошлом году добычу на новых арктических месторождениях на 3,8%. Понятно, что «Газпром нефти» было невыгодно останавливать добычу на совсем новых месторождениях, однако, если бы компания приняла участие в ОПЕК+ в полном объеме, то падение добычи нефти в России могло бы быть гораздо больше. Из-за сокращения добычи нефти нефтяная индустрия сократила заказы нового оборудования, а это, в свою очередь, привело к замедлению темпов роста в машиностроении и росту промышленного производства всего на 1% за 2017 год.

В текущем году сделка ОПЕК+ уже продлена. Но, по нашей оценке, если цена нефти в текущем году достигнет $75-$80 за баррель, то эта сделка может быть прекращена досрочно, так как нефтяной рынок будет способен балансировать сам себя без помощи извне, поэтому негативное влияние сделки ОПЕК+ на промышленное производство в России может в этом году быть смягчено.

Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари