Темпы роста ВВП России на уровне 3-3,5% выглядят труднодостижимыми

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на экономическом форуме в Давосе заявил, что в ближайшие пару лет экономический рост в России может составить 3-3,5% в год. На взгляд аналитиков "Альпари", это достаточно оптимистический прогноз. За счёт каких факторов планируется выйти на такие темпы – непонятно. Лишь год назад российская экономика вышла на траекторию роста, но достичь целевого значения в 2% ВВП в год, а это среднемировой уровень, так и не удалось, отмечают аналитики.

"Средний рост ВВП в развивающихся странах составляет 3,5% и сейчас этот показатель выглядит труднодостижимым для России, а 7% темпы роста экономики Китая – заоблачными,- считает Роман Ткачук, старший аналитик Альпари. - Мы ожидаем, что рост ВВП РФ по итогам 2017 года составит 1,5% (официальная статистика Росстата выйдет 2 февраля). Большая часть роста объясняется масштабными инфраструктурными проектами, госзаказами, а также восстановлением цен на нефть. Слабым звеном в этой цепочке является промышленность: по итогам прошлого года промышленное производство выросло на 1% (при этом рост наблюдался лишь в добыче, а обработка заметно отстаёт), в IV квартале этот показатель и вовсе просел.

На наш взгляд, и в 2018 году России не удастся выйти на 2% рост ВВП. В первом полугодии возможны ещё более скромные цифры из-за высокой базы прошлого года. А в июне-июле, на время проведения чемпионата мира по футболу, ряд вредных производств в России будет приостановлен. Поддержки со стороны розничных продаж ждать не приходится – реальные доходы (то есть доходы, после выплаты налогов и платежей по кредитам) падают четыре года подряд, стабилизация этого показателя уже будет позитивом. Ведомство Максима Орешкина отвечает именно за экономический рост и привлечение инвестиций, поэтому его оптимизм объясним. Если через несколько лет выйти на 3-3,5% рост ВВП не удастся, можно будет сослаться на неблагоприятные макроэкономические условия".