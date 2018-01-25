Пользователи P2P-кредитования перестают обращаться в банки

Почти 40% предпринимателей, однажды воспользовавшиеся услугой P2P-кредитования, получают следующее финансирование у частных инвесторов, а не в банках. Эти данные были получены в рамках исследования потребительского поведения P2P-заемщиков, проведенных площадкой P2P-кредитования «Город Денег» по результатам 2017 года.

Ключевой причиной интереса к P2P-кредитованию заемщики назвали простоту и высокую скорость получения займа, а также лояльность частных инвесторов к специфике малого бизнеса, включающей не всегда полную отчетность и смешение доходов от разных направлений деятельности.

По данным «Города Денег», спрос на P2P-займы для бизнеса вырос в 2017 году почти в 2 раза, при этом более 80% компаний, получивших финансирование на площадке относились к представителям малого бизнеса: 48% заемщиков работают в сфере торговли, 31% - оказывают услуги, 12% - занимаются производством, а еще 4% - логистикой. Основными целями заимствований стали пополнение оборотных и приобретение основных средств.

Благодаря росту количества инвесторов и конкуренции их предложения, средняя ставка по выданным займам снизилась с 33% (в 2016 году) до 28% годовых. При этом переплата, с учетом выбираемой почти всеми заемщиками аннуитетной системы платежей, составила в среднем 15%, что сравнимо с кредитными продуктами банков.

Комментируя результаты исследования, генеральный директор площадки «Город Денег» Владислав Олейников отметил, что спрос на P2P-займы очень велик, однако, как и раньше, воспользоваться P2P-кредитованием многим заемщикам мешает низкая финансовая грамотность, не позволяющая самостоятельно подготовить описание проекта, нежелание раскрывать финансовые показатели, а также неаккуратность в ведении учета. «Кроме того, многие предприниматели обращаются на P2P-площадки в последнюю очередь, потратив от нескольких месяцев до полугода на обивание порогов банков, но так и не получив кредит. За это время возможности развития бизнеса бывают упущены, а его общее состояние ухудшается до такой степени, что заемщик выглядит непривлекательным», - добавил он.

При этом на днях Счетная палата признала провал госпрограммы поддержки малого бизнеса, на которую из федерального бюджета было выделено 120 млрд рублей. По мнению аудиторов ведомства, программа не достигла поставленных целей: получить льготные кредиты смогли лишь 0,1% субъектов малого предпринимательства, а количество занятых в секторе продолжает сокращаться.