В Иркутске задержан подозреваемый угонщик такси

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В Иркутске по горячим следам задержан подозреваемый угоне автомобиля у водителя такси.

Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть ночью 22 января. Установлено, что потерпевший, 40-летний водитель одной из фирм такси, приехал по заявке в поселок Мегет. Там в его автомобиль сели трое мужчин, предположительно находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, и попросили доставить их в областной центр.

В ходе поездки один из пассажиров под угрозой применения насилия, высадил водителя и завладел его автомобилем марки «Ауди». Проехав небольшое расстояние, неизвестные оставили иномарку и скрылись в неустановленном направлении.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили участников инцидента. Один из них, 35-летний уроженец поселка Мегет, страдает наркотической зависимостью и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 УК РФ «Угон». Санкция статьи предполагает наказание до 7 лет лишения свободы.