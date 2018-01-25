На развитие предпринимательства Фонд микрокредитования Иркутской области выдал более 365,3 млн рублей

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Фонд микрокредитования Иркутской области (ФМК), созданный в конце 2016 года, за время своей работы выдал 276 микрозаймов на общую сумму больше 365,3 млн рублей. Займы выданы предпринимателями из 27 муниципальных образований Приангарья.

Наибольшее количество займов было выдано в крупных городах – Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, где больше всего субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме них, займы получили предприниматели из Качугского, Братского, Киренского, Тулунского районов, города Зимы и Усть-Илимск, Усть-Ордынского Бурятского округа.

Деятельность Фонда микрокредитования по оценке Некоммерческого партнерства «Институты развития малого и среднего бизнеса» признана высокоэффективной.

– Эффективность размещения средств составила 105%, коэффициент лояльности заемщиков – 131%, количество созданных рабочих мест – 558, сохраненных – 1295. Благодаря займам, выданным региональным Фондом микрокредитования, объём налоговых отчислений от субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших деньги в ФМК, составил 213,33 млн рублей, – рассказала заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова. – Стоит отметить, что Фонд микрокредитования Иркутской области не содержится за счет бюджетных средств.

Субсидии областного и федерального бюджетов являются целевыми и предоставляются исключительно для выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, пишет пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Более 44 млн рублей из выданных микрозаймов пошли на запуск стартапов, остальные – вложения в существующий бизнес.

Наибольшее количество клиентов ФМК – 33% – производственники и строители. Они в основном приходят за займами на покупку оборудования, пополнение оборотных средств. Услуги (медицинские, транспортные, общественное питание и др.) – 17,6%. Представители сельского хозяйства – 15% из всех заемщиков – берут заемные средства на закупку семян, кормов, химикатов, ГСМ, сельхозтехники.

В текущем году в рамках соглашения с министерством сельского хозяйства Иркутской области и в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ Фонд микрокредитования впервые выдал льготные займы под один процент годовых крестьянско-фермерским хозяйствам, пострадавшим в результате ЧС. Такие займы в размере 2,4 млн рублей получили семь глав КФХ из Качугского района, чьи поля пережили нашествие саранчи. Эти деньги они направили на покупку кормов для животных. Обычная ставка для аграриев составляет 8-8,5%%.

Справка:

Фонд микрокредитования был создан в конце 2016 года на базе некоммерческой микрофинансовой организации Ангарского муниципального образования, став единственным в Приангарье региональным государственным фондом. Он выдает займы на сумму от 50 тыс. до 3 млн рублей под 8-10%% годовых на срок до трех лет.