Нелегальне лесозаготовители причинили лесфонду Приангарья ущерб в размере 3,5 млн рублей

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В Иркутском районе оперативники задержали восьмерых граждан, подозреваемых в незаконной заготовке древесины.

Пятеро злоумышленников задержаны с поличным. В ходе обысков оперативники с деляны изъяли 2 трактора и приготовленный к вывозу лес на сумму в 1 миллион 800 тысяч рублей.

В ходе дальнейших оперативно-следственных действий установлены еще два сообщника. Кроме того полицейские выяснили, что указанные лица совершили еще как минимум 5 незаконных рубок в Гороховском участковом лесничестве, причинившие ущерб на сумму в 3,5 миллиона рублей.

В результате комплексной работы по расследованию нелегальной лесодобычи полицейские установили предполагаемого организатора незаконной деятельности – 35-летнего жителя Боханского района, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следователями Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области по данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет.

Проверка подозреваемых на причастность к совершению аналогичных противоправных деяний продолжается.