Работу школы и трех детсадов приостановили в Братске из-за проблем на котельной

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Утром 24 января в Правобережном районе Братска было зарегистрировано снижение параметров теплоносителя котельной. Отклонение от нормативов составило порядка 20 градусов, что привело к снижению на несколько градусов температуры в помещениях части социальных учреждений и жилых домов на территории района. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

По информации заместителя мэра по социальным вопросам Марины Зубаковой, в течение дня была приостановлена работа школы №8 и трех детских садов. На котельную немедленно выехали представители администрации города. Они на месте убедились в том, что оборудование котельной в исправном состоянии и работает в штатном режиме. Причиной снижения температуры горячей воды стало сильное промерзание топлива.

Как пояснил технический директор ООО «АТК» Антон Рыбников, в результате аномально низких температур наружного воздуха и обильного снега, уголь, в котором содержится снег, поступающий со склада в бункер котельной, промерзает и схватывается в большие куски, что существенно затрудняет его загрузку в топочную камеру.

— Подобные ситуации возникали зимой и в прошлые годы, но снижение параметров не было столь значительным. Мы понимаем свою ответственность перед городом и делаем все возможное, чтобы восстановить параметры тепла, — отметил Антон Рыбников.