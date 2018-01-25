Дальневосточный банк предлагает клиентам «Обязательное пенсионное страхование» от АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»

Обязательное пенсионное страхование от АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» — это возможность не только сохранить, но и увеличить накопительную часть пенсии, которая будет выплачиваться при наступлении пенсионных оснований в дополнение к страховой пенсии от государства.

Оформить перевод накопительной части пенсии в АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» просто — для этого следует обратиться в любой офис Дальневосточного банка, имея на руках лишь паспорт и СНИЛС.

С подробной информацией можно ознакомиться позвонив по телефону информационного центра Дальневосточного банка 8 800 333-00-11, а также на сайте АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»