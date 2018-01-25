В Альфа-Банке распознают документы клиентов за несколько секунд

Альфа-Банк запустил пилотный проект, в рамках которого в мобильных приложениях выездных менеджеров по работе с премиальными клиентами владельцами пакета услуг «Максимум+» используется технология распознавания удостоверяющих документов Smart IDReader, разработанная компанией Smart Engines. Работы по интеграции библиотек распознавания в мобильное приложение выполнили ИТ-специалисты банка.

Мобильное приложение Альфа-Банка предназначено для обслуживания премиальных клиентов банка вне отделений, которое включает услуги по оформлению заявлений на получение различных банковских продуктов. До внедрения технологий автоматического распознавания ввод данных из документов осуществлялся вручную.

В настоящее время в приложении Альфа-Банка на базе технологий Smart Engines реализовано распознавание первого разворота паспорта гражданина РФ. Для того чтобы менеджеру банка внести информацию о клиенте ему достаточно навести камеру смартфона на документ на несколько секунд. За это время Smart IDReader распознает все нужные данные и они автоматически будут внесены в соответствующие поля заполняемой формы приложения.

Smart IDReader умеет распознавать документы в видеопотоке на самом устройстве без передачи изображений на обработку во внешние информационные системы. Технология не предъявляет высоких требований к вычислительным ресурсам и оптимизирована для работы даже на смартфонах с видеокамерами с низким разрешением.

Приложение Альфа-Банка, оснащенное функцией распознавания документов, рассчитано на работу на мобильных устройствах с ОС, начиная с iOS 7 и Android 4.0.

«Альфа-Банк всегда одним из первых внедряет инновационные сервисы, чтобы обслуживание клиента было удобным, быстрым и безопасным, ведь в наше время главная ценность — время. Использование решений Smart Engines в мобильных приложениях интересно нам как с точки зрения реализации нового пользовательского опыта, так и для повышения качества работы с данными.

В банке ведется работа по внедрению сервиса для всех клиентов», — комментирует Алексей Ермаков, директор по развитию премиального сегмента розничного бизнеса Альфа-Банка.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам первого полугодия 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 41,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,0 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,0 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2017 года составила 436 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Альфа-Банке обслуживается около 382 тыс. корпоративных клиентов и 14,2 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.