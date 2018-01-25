Угонщики элитных иномарок в Иркутском районе предстанут перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении восьми жителей Иркутской области и республики Бурятия по признакам преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража), ст. 326 УК РФ (подделка, уничтожение идентификационных номеров, сбыт транспортных средств) ч. 3 ст. 30, ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж), ч. 3 ст. 30, ст. 158 УК (покушение на кражу).

Следователями установлено, в период с 2015 по 2016 годы 28-летний житель города Шелехова организовал преступную группу с целью хищения дорогих марок автомобилей на территории Иркутской области. В состав группы входили 8 жителей Шелеховского и Иркутского районов, республики Бурятия, в возрасте от 25 до 40 лет.

Злоумышленники заранее подыскивали автомобили и выслеживали места их постоянной парковки. Затем путем взлома центрального замка проникали в салон авто и при помощи специального оборудования приводили двигатель в рабочее состояние. Группа угоняла машины из дворов и гаражей на территории Братска, Саянска, Усолья-Сибирского, Иркутска, Ангарска,Шелехова.

После совершенных краж автомобили прятали в специальные гаражи. По прошествии некоторого времени их везли в Бурятию на продажу. Там же «перебивали» номера, получали документы и сбывали. В одном из случаев владелец угнанного транспортного средства увидел свой автомобиль на сайте по продаже авто и приехал на место продажи в надежде обличить злоумышленников. Но на тот момент доказать, что это его автомобиль, гражданин не смог, поскольку у преступников на руках были документы на данное транспортное средство.

В основном злоумышленников интересовали дорогие автомобили 2008-2014 годов выпуска: Тойота Рав-4, Тойота Лэнд Крузер – 200, Тойота Камри, а также Хонда ЦРВ. Всего участниками группы было совершено более 20 преступлений. Деньги с продажи автомобилей злоумышленники тратили на личные нужды.

Одним из фигурантов данного уголовного дела оказался иркутский адвокат. Следствием установлено, что мужчина приобрел у злоумышленников за деньги два автомобиля Лэнд-Крузер, а затем сбыл их, заведомо зная, что машины достались продавцам преступным путем. В ходе предварительного следствия по ходатайству следственных органов адвокат был лишен специального адвокатского статуса. Дело было выделено в отдельное производство и направлено в суд ранее. Мужчине назначено условное наказание с лишением свободы, сроком на 3 года и 6 месяцев и выплатой штрафа в размере 50 тыс.рублей.

Большинство угнанных автомобилей были найдены и изъяты. Следователи установили факт подделки идентификационных номеров угнанных автомобилей и причастность данной группы лиц к совершению преступлений.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Свердловский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по данным статьям – лишение свободы сроком до 12 лет. В настоящее время более десятка автомобилей ждут решения суда, чтобы вернуться к хозяевам.