Иркутян приглашают проголосовать за благоустройство городских территорий в рамках проекта «Народные инициативы»

Около 30 тысяч иркутян уже проголосовали в рамках проекта «Народные инициативы» за понравившиеся идеи жителей по благоустройству территорий, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В этом году представлено более 50 инициатив по развитию и благоустройству Иркутска. Проголосовать за понравившийся проект можно до 18.00 26 января 2018 года, сделать это возможно двумя способами:

На сайте «Общественная жизнь города Иркутска». Для этого необходимо авторизоваться на сайте и проголосовать за понравившийся проект.

В зданиях окружных администраций по адресам:

ул. Марата, 14 (Правобережный округ);

ул. Терешковой, 24 (Свердловский округ);

ул. Декабрьских Событий, 27 (Октябрьский округ);

ул. Маршала Говорова, 3 (Ленинский округ).

На первых этажах размещены урны для голосования и бланки бюллетеней с перечнем территорий, выставленных на голосование в соответствующем округе.

Каждый житель города может проголосовать только за один проект. Итоги голосования будут опубликованы до 1 февраля 2018 года. Идеи, набравшие наибольшее количество голосов, рассмотрят на заседании Общественной палаты Иркутска, где будет утвержден окончательный перечень народных инициатив. Проекты-победители будут реализованы за счет консолидированных средств: из областной субсидии и средств муниципалитета.

Напомним, с 2016 года Иркутск включен в список муниципалитетов, где реализуется этот проект. Из областного и местного бюджета на лучшие идеи иркутян было выделено 48 млн. рублей, с помощью которых за два года было реализовано более 50 проектов.