ГК ​​​​​​«Слата» открывает новый магазин в Дзержинске

27 января состоится открытие нового супермаркета «Слата» по адресу: п. Дзержинск, ул. Дорожная, д. 4. Магазин станет 78 по счету в сети.

Посетителей ждёт праздничная программа с 14.00 до 15.00 с розыгрышем ценных призов.

Также 27 и 28 января в новом магазине можно получить бесплатную ФрешКарту при покупке от 1500 рублей.