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ГК ​​​​​​«Слата» открывает новый магазин в Дзержинске

25 января 2018

27 января состоится открытие нового супермаркета «Слата» по адресу: п. Дзержинск, ул. Дорожная, д. 4. Магазин станет 78 по счету в сети.

Посетителей ждёт праздничная программа с 14.00 до 15.00 с розыгрышем ценных призов. 

Также 27 и 28 января в новом магазине можно получить бесплатную ФрешКарту  при покупке от 1500 рублей.

Справка:
Сеть ГК ​​​​​​«Слата» развивает разные торговые  форматы: супермаркеты «Слата», дискаунтеры «Хлеб-Соль», интернет-магазин. На конец 2017 года сеть насчитывала 77 супермаркетов «Слата» и 97 дискаунтеров «Хлеб-Соль». 
По итогам 2016 года компания вошла в ТОП-50 быстрорастущих компаний российского рынка по версии РБК. Если в 2013 году выручка компании составляла 6,851 млрд рублей, то в 2016 она достигла 15,338 млрд рублей, увеличившись более чем в 2 раза.

/ СИА /
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