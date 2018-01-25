ГК ​​​​​​«Слата» открывает новый магазин в Дзержинске

27 января состоится открытие нового супермаркета «Слата» по адресу: п. Дзержинск, ул. Дорожная, д. 4. Магазин станет 78 по счету в сети.
Посетителей ждёт праздничная программа с 14.00 до 15.00 с розыгрышем ценных призов.
Также 27 и 28 января в новом магазине можно получить бесплатную ФрешКарту при покупке от 1500 рублей.
Справка:
Сеть ГК «Слата» развивает разные торговые форматы: супермаркеты «Слата», дискаунтеры «Хлеб-Соль», интернет-магазин. На конец 2017 года сеть насчитывала 77 супермаркетов «Слата» и 97 дискаунтеров «Хлеб-Соль».
По итогам 2016 года компания вошла в ТОП-50 быстрорастущих компаний российского рынка по версии РБК. Если в 2013 году выручка компании составляла 6,851 млрд рублей, то в 2016 она достигла 15,338 млрд рублей, увеличившись более чем в 2 раза.
Сеть ГК «Слата» развивает разные торговые форматы: супермаркеты «Слата», дискаунтеры «Хлеб-Соль», интернет-магазин. На конец 2017 года сеть насчитывала 77 супермаркетов «Слата» и 97 дискаунтеров «Хлеб-Соль».
По итогам 2016 года компания вошла в ТОП-50 быстрорастущих компаний российского рынка по версии РБК. Если в 2013 году выручка компании составляла 6,851 млрд рублей, то в 2016 она достигла 15,338 млрд рублей, увеличившись более чем в 2 раза.