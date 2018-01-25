Почти 100 миллионов рублей сэкономили в Иркутской области, наведя порядок в льготных поездках

В Иркутской области перевозчикам за поездки льготных категорий граждан по единому социальному проездному билету в 2017 году возместили 297,9 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом экономия регионального бюджета составила 94,8 млн рублей, сообщает пресс-служба регправительства.

Фото: irkobl.ru

Руководитель аппарата губернатора и правительства Дмитрий Чернышов рассказал, что в течение многих лет из-за несовершенства механизма учёта и контроля в этой сфере было допущено много ошибок и нарушений.

«Перевозчики злоупотребляли своим правом и запрашивали на возмещение намного больше средств, чем было оказано льготникам услуг. Перевозчик сам изготавливал билеты, сам распространял и занимался учетом и формированием документов, которые предъявлял на получение субсидии. Губернатор дал поручение упорядочить эту процедуру. Сейчас есть возможность оценить результаты этой работы», – отметил он.

Дмитрий Чернышов напомнил о приобретении аппаратно-программного комплекса «Автоматизированная система учёта и оплаты поездок льготных категорий граждан на общественном транспорте».

С 1 июля 2017 года ведётся учёт поездок граждан в территориях, где введены электронные проездные – Иркутск, Усолье, Ангарск, с 1 декабря в Братске. Благодаря всем предпринятым мерам, сумма возмещения расходов перевозчикам из областного бюджета снизилась с 612 млн рублей на 314,7 млн рублей за четыре года.

Изготовлением и реализацией билетов через МФЦ и отделения связи занимается информационно технический центр, данные с валидаторов (приборов учета в общественном транспорте) поступают в программный комплекс. Перевозчик в настоящее время только оказывает услугу и получает возмещение средств за количество перевезенных льготников.

«В Иркутской области 20% льготников пользуются бумажными билетами и 80% – электронными, основная часть из них живёт в Иркутске, Ангарске, Усолье, Братске. В целом общее количество льготников и перевозчиков не уменьшилось. Просто по факту мы возмещаем именно то количество поездок, которые совершили льготники»,– отметил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Среднее количество поездок на одного человека в месяц в Ангарске составило 23, в Шелехове – всего 14. В среднем по области – 25-26 поездок.

«Следующее поручение главы региона – льготник должен иметь возможность пользоваться этим билетом по всей Иркутской области, приезжая, например, из Бохана в Иркутск, а не только в пределах своих муниципалитетов», – подчеркнул Дмитрий Чернышов. Как сообщил начальник ОГАУ«ИТЦ Иркутской области» Игорь Рыморенко, такая возможность тестируется , она может быть реализована с 1 апреля. В частности, уже проверялась возможность действия в Иркутске электронных социальных билетов из Братска. Он также подчеркнул, что все перевозчики, которые работают с льготниками, согласились подключится к единой электронной системе учёта.

По итогам совещания Дмитрий Чернышов поручил в ближайшее время подготовить пакет документов по вопросу увеличения количества поездок для льготных категорий граждан с 1 апреля.