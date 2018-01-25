На замену окон в образовательных учреждениях Приангарья в 2017 году потратили свыше 25 миллионов рублей

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Ремонт и замена окон в учреждениях образования – одно из приоритетных направлений расходования средств в рамках «Народных инициатив» в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Приангарья со ссылкой на спикера Сергея Брилку.

Общая сумма расходов на эти цели превысила 25 миллионов рублей, а количество новых окон, установленных в учреждениях образования некоторых территорий области, измеряется сотнями штук», – сказал Сергей Брилка.

В частности, новые окна на общую сумму в 3,8 млн рублей установили в школах и детских садах Эхирит-Булагатского района. Обновили окна в детских садах «Аленушка», «Колосок»и Капсальском, в Муромцовской, Кукунутской и Кулункунской начальных школах, в Тугутуйской СОШ

В Киренском районе на ремонт и монтаж оконных блоков в 2017 году направили 100% средств «Народных инициатив», выделенных району из областного бюджета в сумме 4,7 миллиона рублей, еще 2,5 миллиона район направил на эти цели из собственного бюджета в рамках софинансирования.

Окна были заменены в МКДОУ «Детский сад № 8 г. Киренска», МКДОУ «Детский сад № 9 г. Киренска», МКДОУ «Детский сад № 12 г. Киренска», а также в МАУДО «ДЮЦ Гармония». «Главная цель – теплосбережение. Как отметил мэр Киренского района Кирилл Свистелин, эти учреждения были построеные более 40 лет назад и капитально никогда не ремонтировались.

Также на установку новых окон направили около 6,5 млн рублей средств «Народных инициатив» в Усольском районе. Удалось заменить около 400 окон в дошкольных и в общеобразовательных учреждениях. Наибольшее количество окон – 70 заменили в МБОУ «Мишелевская СОШ».