Прокуратура Иркутской области сформировала план проверок юридических лиц и ИП на 2018 год

Прокуратура Иркутской области рассмотрела и обобщила планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год (ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ). Об этом сообщается на официальном сайте регионального ведомства.

В прокуратуру было представлено 63 проекта плана, в которых содержалось свыше 7 тысяч предложений о проверочных мероприятиях (около 6 тыс. у федеральных органов, более 1 тысячи – региональных, свыше 100 – муниципальных). Прокуратурой области в результате проверки обоснованности их включения исключено около 700 проверок. По-прежнему, высокий удельный вес проверок приходится на проверки в отношении государственных и муниципальных учреждений.

Предложения о незаконных проверках содержались в планах территориальных управлений федеральных органов (МЧС России, Россельхознадзора, Роструда, УГИБДД, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, МУГАДН и МВД (миграционный контроль), ТО Росздравнадзора, Росрыболовства, Росреестра и др.), региональных органов (служба по контролю и надзору в сфере образования, служба по охране природы и озера Байкал, служба ветеринарии и др.), органов муниципального контроля (администрации г. Иркутска, Ангарского городского округа, Бодайбинского городского поселения, Зиминского, Катангского районов и др.).

В отношении субъектов малого предпринимательства прокуратурой области из планов органов контроля исключено более 100 проверок.

В текущем году с применением риск-ориентированного подхода планы формировались территориальными органами МЧС, Роспотребнадзора, Роскомнадзора, ФМБА, Роструда, Росприроднадзора и др. По причине несоблюдения сроков проверок в связи с установленными критериями риска исключено более 230 проверок. В декабре 2017 г. по инициативе прокуратуры области скорректирован также план службы по охране природы и озера Байкал Иркутской области в связи с принятием в ноябре критериев для регионального экологического надзора.

Кроме того, основаниями для исключения проверок из планов стали несоблюдение периодичности проведения проверок, внесение недостоверных сведений о планируемых к проверке лицах; прекращение хозяйствующими субъектами деятельности, их ликвидация и др.

В соответствии с требованиями закона сводный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей опубликован на официальных сайтах Генеральной прокуратуры РФ, прокуратуры Иркутской области в сети Интернет.

Ежегодные планы размещаются также на официальных сайтах контролирующих органов в сети Интернет.