Незнакомец не позволил иркутянину перечислить 150 тысяч рублей мошенникам

Сознательный гражданин пресёк мошеннические действия в отношении пенсионера. Благодаря своевременно предпринятым мерам и бдительности незнакомого человека пожилой мужчина понял, что стал жертвой обмана, и незамедлительно обратился в полицию. Фото: sputnik.fm

18 января в дежурную часть с заявлением о мошенничестве обратился 80-летний иркутянин. Полицейскими установлено, что на его сотовый телефон позвонила женщина и сообщила, что ему положена выплата компенсации по одной из соцпрограмм, но для того, чтобы получить деньги, необходимо выполнить несколько операций со счётом.

Пожилой мужчина направился к банкомату. В тот самый момент в отделении банка находился другой житель Иркутска, который увидев, как пенсионер, разговаривая по сотовому телефону, производит манипуляции со своей банковской картой, поспешил предупредить о совершении в отношении него возможных мошеннических действий. На тот момент пенсионер уже перевел на счета злоумышленников 52 тыс. рублей, однако благодаря оказанной помощи не успел перевести еще 150 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Мужчину, который помог пенсионеру, решено поощрить.