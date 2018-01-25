Примсоцбанк занимает первое место по использованию ипотечного рефинансирования с долевым показателем в 50,37%

По данным Русипотеки, Примсоцбанк занял 1 место по итогам 2017 года по доле рефинансирования ипотечных кредитов среди российских банков. По мнению портала, сегодня рефинансирование можно назвать самым востребованным банковским продуктом. Такая популярность связана, в первую очередь, со снижением ипотечных ставок, и, как следствие, увеличением объемов кредитования. Так, по итогам прошлого года, все банки, сделавшие акцент именно на ипотечное кредитование и рефинансирование, достигли высокой доли среди продаж всех своих продуктов.

По прогнозам экспертов Русипотеки, тенденция доступности ипотечного кредита в ближайшее время будет только усиливаться.

«По нашим прогнозам, в 2018 году рост рынка составит 15-20%. Соответственно, мы также планируем существенно увеличить объемы ипотечного кредитования, сделав ипотеку еще более доступной для клиентов нашего банка, - рассказывает Илья Ткачук, начальник Управления ипотечного кредитования ПАО СКБ «Приморья» Примсоцбанк. - В начале 2017 года мы запустили актуальный продукт, направленный на цели рефинансирования ранее взятого кредита в других банках. Продукт оказался настолько востребованным, что это позволило Примсоцбанку занять лидирующие позиции на банковском рынке по доле кредитов, выданных на рефинансирование - более 50% от общего объема выданных кредитов пришлось на перекредитование».

Подробнее о программе рефинансирования, а также о прочих доступных программах ипотечного кредитования можно узнать во всех офисах банка, на нашем сайте, а также по номеру Единой справочной службы 8-800-200-42-02.