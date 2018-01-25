1,3 млн тонн грузов переработал Осетровский порт в 2017 году

Основной объем грузов «Осетровского речного порта» и «Ленской грузовой компании», пришелся на пакетированные, легковесные грузы и оборудование. «Осетровский речной порт» в 2017 году переработал (принял и отправил) 1,307 млн тонн грузов. В навигацию прошлого года порт завершил перевалку трубы большого диаметра 1420 мм для строительства газопровода «Сила Сибири». Фото: rus-shipping.ru

Сократился объем приемки-отправки тяжеловесов, сообщает пресс-служба группы компаний «Старвей». При этом возросло количество пакетированных грузов, номенклатура переработки грузов сместилась в сторону объемных, но легковесных грузов. Также ОРП увеличил переработку электрооборудования, блочных трансформаторных подстанций, КиП, промышленной электроники, требующей особых условий хранения.

«Грузопоток через ОРП был меньше, чем в 2016 году. Основной причиной послужило снижение объемов по проекту 'Сила Сибири'. По остальным клиентам (ООО 'Сургутнефтегаз', ООО 'Иркутская нефтяная компания', ООО 'Тасс-ЮряхНефтегаздобыча') был прирост в объемах поставок и отгрузок, но это в полной мере не позволило приблизиться к плановому уровню переработки», – рассказал председатель совета директоров «Осетровского речного порта», руководитель бизнес-направления «Логистика» ГК «Старвей» Аркадий Лавров.

Относительно «Ленской грузовой компании» (ЛГК осуществляет выгрузку, приемку и хранение в пунктах по р.Лена, входит в ГК «Старвей») наблюдалась та же тенденция, что и по ОРП. Основной объем пришелся на пакетированные, легковесные грузы и оборудование. ЛГК приняла на склады 227 тыс. тонн, из них около 170 тыс. – в рамках проекта «Сила Сибири», свыше 36 тыс. – «ТаасЮряхнефтегаз добыча» («Роснефть»). Также компания приняла активное участие в оказании логистических услуг по освоению новых месторождений в регионе, таких как Маччобинское НГКМ для «Иркутской нефтяной компании».

С учетом транспортировки плавкранов «Осетровская судоходная компания» увеличила объем перевозки по сравнению с судоходным периодом прошлого года на 6% до 137 тыс. тонн.

В ГК «Старвей» входят АО «Осетровский речной порт», ОП «Осетровская судоходная компания», ООО «Речсервис», ООО «Ленская грузовая компания», ООО «Речной порт Якутск», ООО «Судоходная компания «Якутск», ООО «Судоходная компания «Вилюй», ООО «Старвей-Логистика» и группа автотранспортных предприятий «АльянсАвтоГрупп».