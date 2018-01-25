ЦБ отозвал лицензию у банка «Стар Альянс»

Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк «Стар Альянс».

Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.01.2018 кредитная организация занимала 536 место в банковской системе Российской Федерации. КБ «Стар Альянс» не является участником системы страхования вкладов.

В деятельности КБ «Стар Альянс» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе КБ «Стар Альянс» с рынка банковских услуг.