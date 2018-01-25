Азиатско-Тихоокеанский банк и АО «МСП Банк» подписали соглашение о сотрудничестве в области финансирования малого и среднего бизнеса

Азиатско-Тихоокеанский банк и АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО «МСП Банк») подписали соглашение о сотрудничестве. Работа будет проводиться в рамках агентского договора, подписанного в декабре 2017 года.

Благодаря такому сотрудничеству предприниматели-клиенты АТБ смогут получать кредиты на пополнение оборотных средств; финансирование расходов, связанных с исполнением госконтракта; приобретение или ремонт основных средств; покупку сырья и материалов; выплату заработной платы; а также уплату налогов и других платежей, не связанных с капитальными вложениями.

Комментирует Вячеслав Андрюшкин, первый вице-президент Азиатско-Тихоокеанского банка: «Финансирование малого и среднего бизнеса - одно из приоритетных бизнес-направлений нашего банка. АТБ уже много лет активно сотрудничает с МСП Банком по различным совместным целевым программам (начиная с 2010 года). Подписание данного соглашения – это еще один шаг в рамках выбранной АТБ стратегии по поддержке малого предпринимательства и предоставлению данной категории клиентов максимально широкого спектра услуг».

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте АО «МСП Банк» - www.mspbank.ru.

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) — крупнейший частный банк Сибири и Дальнего Востока, основан в 1992 году. АТБ предоставляет полный комплекс банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц. Филиальная сеть АТБ включает 208 подразделений в 109 населенных пунктах в 19 регионах страны. Головной офис банка располагается в Благовещенске (Амурская область).

По данным на 01.04.2017 по размеру чистых активов АТБ занимает 54-е место в рэнкинге крупнейших российских банков «Интерфакс-100». По данным на 01.08.2017 года собственный капитал АТБ составляет 12,5 млрд рублей, чистые активы - 134,4 млрд рублей. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1810 выдана Банком России 4 августа 2015 года. АТБ входит в Систему страхования вкладов.