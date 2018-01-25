В Приангарье Свидетели Иеговы пытались пожертвовать Испании недвижимость РФ

Прокуратура г. Ангарска выявила факт выбытия недвижимого имущества, принадлежащего местной религиозной организации, из собственности Российской Федерации. Как оказалось, чтобы избежать утраты этой недвижимости, её пытались пожертвовать религиозной организации в Испании.
Так как в 2017 году решением Верховного Суда РФ ликвидирована Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в её структуру местные религиозные организации (далее – МРО), имущество ликвидируемой организации обращено в собственность РФ. Указанное решение распространяется, в том числе и на МРО, действующую в Ангарске.
Перед принятием судом такого решения Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России были предупреждены, что им недопустимо осуществлять дальнейшую деятельность. Также Министерству юстиции РФ было поручено проведение проверки.
МРО Свидетели Иеговы в Ангарске в период проведения Минюстом РФ проверки, на основании договора пожертвования передала в собственность религиозной конфессии христианских Свидетелей Иеговы в Испании здание и земельный участок, расположенные в г. Ангарске, где проводились богослужения. Таким образом, договор пожертвования был заключен не в целях одарения испанской организации недвижимостью в общеполезных целях, как того требует гражданское законодательство, а с целью избежать утраты этого имущества по причине его обращения в собственность РФ. При этом, недвижимое имущество осталось в фактическом владении МРО Свидетели Иеговы «Ангарск» на основании договора безвозмездного пользования.
Установив данный факт, прокурор г. Ангарска обратился в суд с требованием о признании недействительным договора пожертвования и обращении в собственность РФ помещения и земельного участка, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.