Почти в пять раз выросла востребованность электронной регистрации недвижимости в Иркутской области

Жители Иркутской области чаще регистрируют права на недвижимость через Интернет. В 2017 году Управление Росреестра по Иркутской области в электронном виде приняло 11 813 пакетов документов. Годом ранее этот показатель был почти в пять раз ниже и составлял 2 491 пакет документов. Об этом рассказал Виктор Жердев, руководитель регионального ведомства. Фото: arcosrls.it

− Электронное взаимодействие на сегодняшний день является самым перспективным направлением деятельности Росреестра, поскольку делает получение услуг удобнее, быстрее и проще, − отметил Виктор Жердев. − Прием электронных пакетов осуществляется без привязки к месту и времени подачи. То есть обратиться за услугами Росреестра заявитель может в любое удобное время, где бы он ни находился. При подаче документов в электронном виде сокращается срок оказания услуги и уменьшается ее стоимость.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, для удобства заявителей и повышения доступности электронных услуг Росреестр приступил к выдаче сертификатов электронной подписи собственного удостоверяющего центра на базе Кадастровой палаты. Узнать о работе Удостоверяющего центра, а также сформировать заявку на получение электронной подписи можно на сайте.