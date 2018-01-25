89,7 млн рублей будет направлено моногородам Прибайкалья в рамках проекта «Народные инициативы»

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В 2017 году в моногородах Иркутской области в рамках программ комплексного развития территорий начал реализоваться комплекс мероприятий под названием «5 шагов благоустройства». Эти мероприятия направлены на благоустройство самых посещаемых общественных пространств, формирование инфраструктуры досуга молодежи, восстановление городских достопримечательностей и т.д.

За 2017 год моногорода реализовали около 30 мероприятий. Например, благоустроены парковые зоны городов Усолье-Сибирское и Усть-Илимск, центральная площадь у памятника В.И. Ленину в Тулуне, проведен капитальный ремонт МБУК «Дворец культуры «Горняк» в Черемхово и сквера им. М.К. Янгеля в Железногорске-Илимском, построена резиденция Деда Мороза в Саянске, осуществлено благоустройство мест отдыха для пожилых людей в Шелехове и др.

– Общий объем финансирования мероприятий составил 275 млн рублей. Реализация аналогичных мероприятий будет продолжена и в 2018 году, – отметила Марина Петрова, заместитель министра экономического развития Иркутской области.

По информации пресс-службы правительства региона, в прошлом году в рамках проекта «Народные инициативы» из областного бюджета моногородам было выделено 64,5 млн рублей. Это позволило отремонтировать часть автомобильных дорог, учреждения образования и культуры, обустроить детские игровые площадки, пешеходные дорожки и автобусные остановки.

В 2018 году на мероприятия в рамках проекта «Народные инициативы» моногородам планируется выделить из областного бюджета 89,7 млн рублей. Максимальный объем субсидий получат Усолье-Сибирское и Усть-Илимск – по 15 млн рублей.