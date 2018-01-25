ВТБ кредитует проект производителя мяса утки в размере 2 млрд рублей

ВТБ заключил кредитное соглашение с ООО Птицефабрика «Улыбино» в сумме 2 млрд рублей сроком на восемь лет на строительство комплекса для выращивания утки. Сделка осуществлена по программе Министерства Сельского хозяйства РФ в соответствии с Постановлением правительства РФ от 29.12.2016 г. №1528. Проект предусматривает создание комплексного производства мяса утки мощностью до 18 тысяч тонн в год.

Расположение птицефабрики планируется на двух площадках в Искимтимском районе Новосибирской области, в с. Улыбино, общей площадью порядка 450 гектаров. Суммарная площадь строительства составит 200 тысяч квадратных метров. Проект включает в себя 55 корпусов откорма утки, 5 корпусов ремонтного молодняка, инкубатор, 12 корпусов родительского стада, цех по переработке, вспомогательные и инфраструктурные объекты. Комплекс позволит осуществлять все этапы производства с учетом установленных санитарных норм и правил.

Руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «ВТБ уделяет большое внимание развитию сельскохозяйственной отрасли. Проект строительства данной птицефабрики, важный для экономики региона, был одобрен Советом по инвестициям Новосибирской области. Благодаря программе государственной поддержки, реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства РФ, и при непосредственной поддержке ВТБ уже многие предприятия аграрного сектора смогли выйти на качественно новый уровень своего развития».

Директор ООО ПФ «Улыбино» Дмитрий Лымищенко рассказал о планах реализации проекта: «Создание комплекса планируется в две очереди. Первая предполагает строительство 30 корпусов откорма (10 тысяч тонн мяса птицы в год) в начале и 25 корпусов откорма (8 тысяч тонн) на следующей стадии. Первые поставки продукции в торговые точки запланированы на сентябрь 2019 года».