Банк «Восточный» намерен развивать бизнес по управлению активами

Банк «Восточный» зарегистрировал управляющую компанию «Восточный капитал», на базе которой будет осуществляться деятельность по управлению активами. Следующим этапом будет получение ООО УК «Восточный капитал» лицензий Банка России на доверительное управление паевыми инвестиционными фондами и средствами негосударственных пенсионных фондов, а также лицензии профессионального участника рынка.

Выход на рынок управляющей компании станет новым направлением в работе банка «Восточный» и логичным шагом в процессе перехода бизнеса банка от розничного к универсальному, с широким спектром финансовых услуг. Возглавит компанию Елена Касьянова, обладающая многолетним опытом организации бизнеса по управлению клиентскими активами. Возглавляемые ею управляющие компании не раз занимали ведущие позиции в отраслевых рейтингах.

«Долгое время банк «Восточный» сотрудничал с различными управляющими компаниями для дистрибуции их продуктов в своей сети. Сейчас наступило оптимальное время для запуска собственного бизнеса по управлению активами. Сильный бренд «Восточного» способен привлечь широкий круг клиентов, для которых банк является финансовой организацией первого выбора, ‒ в первую очередь на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. В свою очередь, мы готовы предложить своим клиентам в регионах полный набор финансовых продуктов и сервис компании федерального уровня», ‒ отметил председатель правления банка «Восточный» Дмитрий Левин.

Публичное акционерное общество «Восточный банк» (ПАО КБ «Восточный») – один из крупнейших российских банков, лидирует на рынке финансовых услуг Сибири и Дальнего Востока. Основан в 1991 г. в Амурской области. Является кредитной организацией федерального уровня. Банк является участником Системы страхования вкладов (ССВ). www.vostbank.ru