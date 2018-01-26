Банкиры переходят работать в МФО

Компания «Домашние деньги» провела всесторонний анализ и составила портрет среднестатистического сотрудника МФО. В исследовании приняли участие порядка 5 тыс. человек.

Последней тенденцией на рынке микрофинансирования стало то, что МФО наравне с банками ужесточили требования к своим действующим и потенциальным сотрудникам - они стали искать более сообразительных, работоспособных приветливых и лояльных соискателей. При этом сами сотрудники оказываются более квалифицированными, несмотря на ужесточение требований к ним со стороны работодателей и в части опыта, и в части профессиональных навыков.

На сегодня соотношение мужчин и женщин, занятых в сегменте микрофинансирования, находится на уровне 58% и 42%. Говоря об образовании сотрудников МФО, то 70% имеют высшее образование, 2% - неоконченное высшее, 23% – среднее профессиональное, 5% - полное среднее.

Возраст сотрудников варьируется от 20 до 62 лет, причем на долю сотрудников от 26 до 45 лет приходится больше 80%.

Среди сотрудников МФО преобладают такие специальности как юристы и экономисты – 14% и 13% соответственно. Далее идут менеджеры – 10%, инженеры – 9%, техники – 5%, учителя – 3%, бухгалтеры – 2%. На остальные специальности приходится порядка 44%.

Главный исполнительный директор ООО «Домашние деньги» Андрей Бахвалов: «За последние время мы заметили сразу две тенденции по изменению портрета сотрудника МФО. Во-первых, снизилась доля сотрудников старше 45 лет – например, если сейчас на этот возраст приходится не более 4%, то два года назад доля таких сотрудников достигала 12%. Данное смещение в сторону более молодых сотрудников объясняется активным внедрением новый технологий ведущими МФО – на место привычных бумажных анкет, приходят мобильные приложения и другие высотехнологичные разработки, которые легко осваивают именно молодые кадры.

Во-вторых, с началом политики ЦБ по отзыву лицензий на банковском рынке мы зафиксировали рост сотрудников, пришедших к нам из этой сферы, в среднем за год их количество выросло на 15%. В прошлом году своих лицензий лишились больше 50 банков, вместе с закрытием кредитной организации на рынке труда оказалось существенное количество специалистов из этого сектора, а поскольку МФО и банки дружественные отрасли, то и сами соискатели начали рассматривать МФО в качестве места работы, а МФО их - в качестве своих соискателей».