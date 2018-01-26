Как заработать на американских санкциях

Американские санкции не за горами. Никто не знает, какими именно они будут, но вероятность того, что они будут, равна почти 100%. Опасения, если не сказать страх, беспокоят инвесторов. Однако, на самом деле, санкции – это еще и хорошая возможность заработать.

Возможны два варианта развития событий: мягкий и жесткий. Мягкий сценарий предполагает санкции против конкретных персон, которые являются либо акционерами каких-либо российских компаний, либо просто связаны с какими-либо торгуемыми российскими активами. На самом деле, санкции против конкретных персон никак не скажутся на работе компаний. Снижение акций будет временным и спекулятивным, а значит падение котировок надо использовать для покупки.

Жесткий вариант развития событий предполагает санкции в отношении ОФЗ, падение котировок рубля и суверенных облигаций. Однако и здесь не все так страшно. В случае серьезного кризиса ЦБ РФ однозначно вмешается. К тому же в средне и долгосрочном плане тенденция снижения ставок в России продолжится. Мы полагаем, что уже в текущем году ключевая ставка Банка России выйдет на озвученный таргет в 6-7%. Так что и рубль, и ОФЗ, и привязанные к ним по доходности облигации в случае санкционной распродажи стоит покупать.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари