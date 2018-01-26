Рубль пропускает ралли

На этой неделе укрепление валют как развитых, так и развивающихся стран стало обратной стороной значительного ослабления курса доллара. Рубль также выиграл от этого, но не так уж значительно: макростатистика за декабрь и за 4кв17 в целом оказалась хуже ожиданий, в стране зафиксировано падение промпроизводства на 1,7% г/г в 4кв17 и единственным активно растущим сектором промышленности в 2017 г. был нефтяной сегмент. Ожидания, что в понедельник будет опубликована информация по расширению действий санкций, также давит на рынок, отмечают аналитики Альфа-Банка.

Курс евро/$ достиг уровня 1,24, не исключено дальнейшее ослабление доллара

Курс доллара на этой неделе показал значительное ослабление на 2% до уровня 1,24 евро/$, при этом долларовый индекс DXY пробил важный уровень поддержки 90. Ослабление доллара связано, во-первых, с затянувшимся процессом принятия бюджета США, из-за чего деятельность правительства была приостановлена на 3 дня. Во-вторых, против доллара сыграло заявление министра финансов США С.Мнучина на форуме в Давосе о желании видеть доллар слабым с целью улучшить торговый баланс страны. Как мы писали ранее, участники рынка ждут сегодняшнего заседания ЕЦБ по монетарной политике, на котором, как ожидается, может быть объявлено о скором и достаточно быстром сворачивании программы количественного смягчения. На этом фоне растет разница в форвардных ставках между США и ЕС, что также сейчас играет против доллара. С точки зрения технического анализа, сейчас не исключено возможное ослабление долларового индекса до отметки 85, а курса доллара до 1,30 евро/$. Однако не следует забывать, что ЕЦБ традиционно старается препятствовать укреплению своей валюты и некоторые эксперты полагают, что сегодняшний комментарий ЕЦБ будет играть против евро.

Фунт преодолел отметку 1,42 фунт/$

На фоне слабого доллара и некоторого прогресса по Brexit (нижняя палата Парламента Великобритании одобрила законопроект по Brexit) вчера фунт преодолел уровень 1,42 фунт/$. С точки зрения технического анализа, пара фунт/$ вполне может выйти на уровень 1,50, если верхняя палата Парламента одобрит законопроект по Brexit на следующей неделе.

Цены на нефть превысили $70/барр., но риски коррекции растут

Благодаря позитивному настрою участников рынка (на фоне возросших политических рисков в странах Ближнего Востока), цены на нефть марки Brent продолжают расти и уже превысили уровень 70,5 $/барр. – максимум с 2014 г. Рынок пока игнорирует данные о росте добычи нефти в США, который, по данным на прошлую неделю, вырос на 1,5% до 9,9 млн барр. сут. Однако это уже фактически нивелирует усилия стран ОПЕК+ по сокращению добычи, а с учетом дальнейшего роста добычи, а также слухов о возможном постепенном сворачивании сделки ОПЕК+, цены на нефть могут начать корректироваться вниз.

Рубль укрепляется медленнее других валют на фоне признаков спада в экономике

Курс рубля на неделе укрепился на 1,0% до уровня 56,2 руб./$ благодаря высоким ценам на нефть и слабому доллару, однако потенциал укрепления сдерживается негативными факторами. Во вторник Росстат опубликовал негативные данные о падении промпроизводства на 1,7% г/г в 4К17, спад наблюдается уже в течение двух последних месяцев; по итогам 2017 года промышленность в России выросла всего на 1,0% г/г, тогда как, по прогнозам Минэкономразвития, должна была вырасти на 2,1% г/г. Кроме того, перспективы роста на 2018 год также ухудшаются из- за таможенных ограничений на зарубежную интернет-торговлю, а также на фоне предложений ФСБ по приостановке деятельности ряда компаний в 11 регионах России на время действия Чемпионата Мира по футболу в июне-июле. Кроме того, 29 января ожидается публикация доклада правительства США, содержащего детали новых антироссийских санкций. Торговый диапазон на предстоящей неделе нам представляется как 55,5 – 58,5 руб./$

Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка

Александр Красный, директор по операциям на валютном рынке Альфа-Банка