Примсоцбанк занял 15 место по количеству выданных банковских гарантий

Примсоцбанк занял 15 место в ТОП-40 по количеству выданных гарантий по итогам 2017 года среди российских банков

По данным портала Progarantii.ru. по итогам 2017 года, Примсоцбанк занял 15 место в ТОП-40 российских банков по количеству выданных банковских гарантий, предоставляемых для целей участия в закупках и обеспечения исполнения контрактов в соответствии с 44-ФЗ. При этом общая сумма выданных банковских гарантий превысила 245 млн. рублей.

«Для нас это высокий качественный показатель той работы, которую мы проводим для развития направления банковских гарантий. К нам обращается все больше клиентов за банковскими гарантиями, - рассказывает начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Алексей Пастухов. – Мы стараемся выдерживать максимально короткие сроки согласования, а наши условия по выдаче сегодня являются одними из самых привлекательных на рынке. Помимо оформления банковских гарантий клиенты сразу же могут подать заявку на кредит на исполнение госконтракта, чем многие и пользуются, это очень удобно. Кроме того, в прошлом году мы запустили новый портал дистанционного оформления электронных банковских гарантий - bgpskb.com, что значительно расширило доступность наших продуктов, теперь оформить банковскую гарантию можно практически из любого уголка России, для этого достаточно лишь иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП)».

Более подробную информацию по условиям оформления банковских гарантий можно получить в отделениях Примсоцбанка, по номеру Единого Контактного Центра 8-800–200–42-02 или отправив онлайн заявку с сайта Банка.