ВТБ финансирует ООО «Трансфлот» для покупки океанского судна

ВТБ и ООО «Трансфлот» заключили кредитный договор на сумму 4,25 млн евро сроком на пять лет. Заемные средства предоставлены на покупку судна океанского класса.

Приобретаемое за счет кредитных средств банка судно планируется использовать для перевозки сельскохозяйственной техники, контейнеров и крупногабаритной техники по различным направлениям в порты и из портов Тихоокеанского региона, а также Северного Морского пути.

«Трансфлот» зарекомендовал себя на рынке как надежный партнер, организующий стабильные систематические перевозки грузов в Юго-Восточную Азию, Северную Европу и Северную Америку. Одним из ключевых направлений работы компании в последнее время стал Северный Морской путь, — отметил руководитель департамента региональной сети — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко. — Уверен, что наше сотрудничество позволит «Трансфлоту» усилить позиции на рынке морских грузоперевозок, в том числе за счет активного освоения маршрутов вдоль северного побережья России".

Справка